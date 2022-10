Il Paradiso delle signore spoiler 14 ottobre: il songo di Veronica e Ezio è in pericolo

Gli spoiler della puntata del 14 ottobre del Paradiso delle signore rivelano che Veronica ed Ezio verranno spiazzati da una telefonata inattesa. Essa potrebbe minare al coronamento del loro sogno d’amore.

Intanto, anche Maria riceverà una telefonata che la lascerà senza parole. Clara, dal canto suo, si vedrà costretta a prendere una decisione, ma dovrà fare i conti con Irene. Vediamo nel dettaglio tutto quello che accadrà.

Spoiler 14 ottobre: Maria spiazzata da una telefonata

Nella puntata di venerdì 14 ottobre del Paradiso delle signore vedremo che Irene informerà Flora del fatto che deve badare di più alla Puglisi e ai suoi bozzetti. In merito a Clara, invece, vedremo che la giovane si vedrà costretta a prendere una decisione drastica. I rapporti con la perpetua sono, ormai, irreparabili, pertanto, alla giovane non resterà altra strada se non quella di abbandonare il convento.

L’unica soluzione più rapida per lei sarebbe quella di andare a vivere nell’appartamento delle colleghe. Irene, però, sarà profondamente contraria a questa cosa, sta di fatto che si opporrà fermamente a questa cosa. Maria, dal canto suo, riceverà una telefonata che la lascerà assolutamente senza parole. Su di un altro versante, poi, vedremo che Gloria accetterà l’invito di Veronica di andare a cena a casa Colombo, ma le cose prenderanno una piega inattesa.

Ezio e Veronica, a rischio la loro serenità al Paradiso delle signore

Le anticipazioni dell’ultima puntata della settimana del Paradiso delle signore, quella di venerdì 14 ottobre, rivelano che a Casa Colombo si verificherà un evento inatteso. Nello specifico, vedremo che Gloria sarà a cena con Ezio e Veronica, tuttavia, non potrà fare a meno di notare un clima estremamente formale. Malgrado gli sforzi di gettarsi il passato alle spalle, infatti, i tre protagonisti non riusciranno a creare un clima conviviale.

Ad ogni modo, ad un certo punto squillerà il telefono a casa Colombo. Ezio e Veronica riceveranno una notizia davvero inaspettata che potrebbe minare al loro loro sogno d’amore. Intanto, Matilde scoprirà che Vittorio ha adoperato una frase presente all’interno di una sua lettera privata come slogan per l’iniziativa solidale per la tragedia del Vajont. La donna si arrabbierà moltissimo per questa notizia, sta di fatto che cercherà un confronto con Conti chiedendogli delle spiegazioni a riguardo. Adelaide, nel frattempo, continuerà a non rinunciare al pensiero di Umberto.