Oroscopo 13 ottobre 2022: Cancro selettivi, Capricorno verso una novità

Secondo l’oroscopo del 13 ottobre, i nati sotto il segno dei Gemelli devono mettere da parte l’orgoglio. Per i Bilancia c’è un momento importante per l’amore

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. La Luna è un po’ altalenante, pertanto, dovete cercare di tenere i nervi saldi. Non prendete decisioni in maniera affrettata. Ci sono delle novità in arrivo per quanto concerne il lavoro.

Toro. In ambito professionale potreste esservi arretrate alcune cose. Cercate di rimettervi in pari, approfittando anche del fine settimana che è alle porte. Buon momento per fare dichiarazioni importanti in amore. L’Oroscopo del 13 ottobre vi invita ad osare.

Gemelli. Ci sono momenti in cui bisogna mettere da parte l’orgoglio e rischiare il tutto per tutto. La felicità è più importante e deve essere posta sopra ogni cosa. Naturalmente, il tutto nel rispetto delle persone che vi circondano.

Cancro. Nella vita siete tendenzialmente molto selettivi. Soprattutto in amore vedete prima i difetti e poi i pregi delle persone con cui vi relazionate. Cercate di essere un po’ più flessibili.

Leone. La fortuna va e viene, ma ciò che resta è l’amore e la passione. Cercate di fondare la vostra vita su questi principi. In ambito professionale potreste ricevere una proposta inaspettata.

Vergine. Buon momento per quanto riguarda l’amore. Ci sono delle novità in arrivo, ma è necessario dare tempo al tempo. Siete alla ricerca di affetto, anche se le delusioni potrebbero essere dietro l’angolo. Non abbiate troppe aspettative.

Previsioni 13 ottobre da Bilancia a Pesci

Bilancia. In amore vi sentite decisamente più gratificati. Se in questi giorni ci sono state delle incomprensioni, cercate di parlarne in maniera calma e tranquilla e vedrete che tutti i nodi verranno al pettine.

Scorpione. Spesso tendete ad esprimere dei pareri in maniera troppo frettolosa. In certi casi, però, è necessario concedere il beneficio del dubbio. Nella vita non è tutto bianco o nero.

Sagittario. L’Oroscopo del 13 ottobre vi invita a chiedere scusa. Se siete in errore e avete fatto delle valutazioni errate, non disperate. La cosa importante è essere onesti e capire i propri errori.

Capricorno. Ci sono delle novità in arrivo, ma una in particolare sarà in grado di modificare considerevolmente il vostro umore. Nel lavoro ci vuole un pizzico di furbizia in più.

Acquario. Giornata molto interessante dal punto di vista dei rapporti interpersonali. Vi sentite particolarmente amati e coccolati in questo periodo, pertanto, cercate di essere grati alla vita.

Pesci. Ci sono momenti in cui è necessario prendere di petto certe situazioni e andare avanti fino a quando ogni difficoltà non è stata superata. Dal punto di vista professionale ci vuole ingegno.