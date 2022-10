“Mi piace e vorrei invitarla a cena”… la proposta shock a Tina Cipollari

Un vero e proprio colpo di scena per Tina Cipollari invitata a cena da un ex cavaliere

Il pubblico di Uomini e Donne dovrebbe essere abituato ai colpi di scena e ai ritorni di fiamma. Basti pensare alle storie vissute da Ida Platano, che ancora oggi litiga e discute con il suo ex Riccardo Guarnieri, e poi all’eterna dama Gemma Galgani che come sempre è al centro della scena.

Di recente a prendere la parola sul programma è stato proprio un ex cavaliere, ancora oggi molto amato e seguito dal pubblico. Stiamo parlando di Giorgio Manetti, quest’ultimo infatti ha rivelato qualcosa di piccante su Tina Cipollari.

Uomini e donne: Giorgio Manetti interessato a Tina Cipollari

In una recente intervista, l’ex cavaliere di Uomini e donne ha rivelato alcuni particolari piccanti su Tina Cipollari. Giorgio Manetti, che ricordiamo ha chiuso la sua storia con Caterina pare sia intenzionato a voler conoscere l’opinionista, o almeno questo ha fatto capire. “Tina Cipollari mi piace, è una bomba. Mi farebbe piacere invitarla a cena, quando vuole io ci sono”.

Un invito che ad oggi non ha ricevuto risposta, ma chissà se la bella Cipollari ci farà un pensierino. Il sessantenne fiorentino ha speso davvero belle parole per la collega di Gianni Sperti e chissà se davvero qualcosa non possa nascere in seguito.

Manaetti e le parole al miele verso l’opinionista

Giorgio Manetti ha definito Tina Cipollari bella e simpatica, sottolineando che non ha nulla da invidiare a nessuno. L’opinionista spesso viene criticata per i suoi atteggiamenti e per il suo modo di fare e a tal proposito, Giorgio ha spiegato che la gente in molti casi si limita all’apparenza.

In realtà, ha fatto sapere, Tina, nella vita di tutti i giorni, è una donna simpaticissima, vitale, e soprattutto molto pacata. Giorgio si può considerare suo amico e questo è un grande privilegio. Chissà se ne nascerà anche un amore. Intanto, chissà cosa ne pensa anche Gemma Galgani di queste sue parole nei confronti del suo ex con la rivale.