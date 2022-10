Eugenio Colombo ha “rubato” cose dall’armadio di Francesca? La confessione, poi cancellata

Nel mondo del gossip sembra di rivivere un deja-vù. Dopo il furto dei Rolex, delle borse e delle scarpe, di cui si sarebbero resi protagonisti Ilary Blasi e Francesco Totti, anche un’altra coppia pare aver dato luogo a comportamenti del genere. Loro sono Francesca De Taglia e Eugenio Colombo.

Anche loro due hanno da poco annunciato la fine del matrimonio, che non è stata esattamente pacifica. In queste ore, infatti, Francesca ha fatto una confessione inedita che, tuttavia, è stata cancellata dopo pochissimi minuti. Ecco di cosa si tratta.

Le accuse di Francesca Del Taglia contro Eugenio

A quanto pare, anche Eugenio Colombo si sarebbe comportato come Francesco Totti, prendendo delle cose di Francesca Del Taglia prima di lasciare il tetto coniugale. I due hanno deciso di interrompere la loro storia un po’ di tempo fa. La crisi era nell’aria da diverso tempo, ma solo nelle scorse settimane è stato ufficializzato il tutto. Ad ogni modo, l’interruzione del matrimonio sembra sia avvenuta in maniera piuttosto brusca, proprio come accaduto a Totti e la Blasi.

In una recente Instagram Storie, infatti, Francesca ha lanciato una stoccata al suo ex dicendo che, ormai, è diventata una moda rubare le cose dagli armadi dell’ex partner nel momento in cui si interrompe una relazione. La donna ha fatto riferimento soprattutto ad alcuni regali, ricevuti in passato da suo marito che, a quanto pare, Eugenio si sarebbe portato via con sé prima di lasciare la casa.

La Del Taglia cancella tutto: la reazione di Colombo

Le dichiarazioni di Francesca Del Taglia in merito al comportamento di Eugenio Colombo hanno fatto il giro del web in pochissimo tempo. La donna, poi, si sarà probabilmente resa conto della gravità delle sue affermazioni, sta di fatto che, dopo poco tempo, ha rimosso il commento dal suo account. Gli utenti più attenti, però, sono comunque riusciti ad immortalare il commento mediante uno screenshot.

In merito a Eugenio, invece, il ragazzo non è minimamente intervenuto sulla faccenda. Al momento non è chiaro se la cosa gli sia sfuggita o se, semplicemente, ha deciso di non spendere altre parole sulla faccenda. Colombo, infatti, ha dichiarato che, d’ora in avanti, si impegnerà solamente per garantire il meglio ai suoi figli e non baderà più a faccende che coinvolgono la sua ex