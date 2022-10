Uomini e Donne, puntata 13 ottobre: sboccia l’amore tra Ida e Claudio?

Giovedì 13 ottobre ci sarà un nuovo appuntamento con Uomini e Donne. Il dating show condotto da Maria De Filippi continuerà a regalare tante emozioni sia ai presenti in studio sia al pubblico da casa.

Dopo aver ampiamente dibattuto dell’esterna tra Alessio e Federica, si passerà a parlare dell’altra tronista Lavinia. Ampio spazio, poi, anche a Ida Platano, la quale ha intrapreso la conoscenza di un nuovo spasimante.

Novità per Ida Platano a Uomini e Donne

Le anticipazioni della puntata del 13 ottobre di Uomini e Donne rivelano che Ida Platano tornerà ad essere al centro dell’attenzione. Dopo aver dato luogo a scontri parecchio accesi nelle scorse puntate, sia con Riccardo sia con Alessandro, adesso la dama passerà a un nuovo cavaliere. Nelle scorse puntate, infatti, la donna ha ricevuto la visita di Claudio. Il corteggiatore è sembrato essere particolarmente interessato a lei, al punto da spingere la dama ad accettare le sue avances.

Ebbene, quest’oggi scopriremo, finalmente, come siano andate le cose tra loro. In questi giorni sono usciti insieme ed hanno avuto modo di conoscersi un po’ meglio. Che tra loro stia per nascere un nuovo amore? Forse è un po’ troppo presto per dirlo, tuttavia, la Platano è assolutamente desiderosa di trovare l’amore. Pertanto, i fan si augurano che questa sia la volta giusta.

Spoiler 13 ottobre: liti al trono classico

Tornando al trono classico, invece, nella puntata del 13 ottobre di Uomini e Donne vedremo che Federica avrà un battibecco con Alessio. Il giovane si è dichiarato a lei, tuttavia, il modo in cui l’ha fatto e le parole che ha adoperato non hanno molto convinto la tronista. Pertanto, non esiterà a manifestare tutto il suo dissenso. In seguito, poi, assisteremo all’esterna che la giovane ha fatto con un altro corteggiatore.

In merito ai maschi, invece, anche i due Federico hanno fatto delle esterne con delle corteggiatrici. Tra gli argomenti maggiormente degni di nota ci sarà uno scontro tra Federico N. e Carola. I due sono usciti insieme, ma ci sono stati dei problemi. Per tale ragione, durante la messa in onda, il tronista e la corteggiatrice avranno modo di confrontarsi. Che la loro conoscenza sia già giunta al capolinea dopo pochissime puntate? Non ci resta che attendere per vedere in che modo evolverà la loro frequentazione.