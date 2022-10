Romina Carrisi assente a Oggi è un altro giorno: la figlia di Al Bano sta male

Cosa è accaduto alla figlia di Al Bano tanto da non presentarsi a Oggi è un altro giorno?

L’assenza di Romina Carrisi a Oggi è un altro giorno ha fatto molto preoccupare i fan della ragazza. Da circa due anni, la figlia di Al Bano ha preso parte al programma di Serena Bortone, con il ruolo di opinionista.

Un ruolo che le si addice molto visto anche i consensi presi da parte del pubblico a casa. Motivo per cui oggi in tanti si sono chiesti, nel non vederla, cose le fosse accaduto.

Romina Carrisi assente a Oggi è un altro giorno

Romina Carrisi è tornata a frequentare gli studi Rai con la nuova edizione del programma pomeridiano Oggi è un altro giorno. Con al fianco Serena Bortone che ne conduce la trasmissione, Romina e il cast tutto interagiscono quotidianamente con ospiti le loro storie.

Ma la notizia che poche ore fa ha diffuso la stessa giovane ha preoccupato e non poco tutti i fan della trasmissione.

Con un’Instagram Stories, Romina ha comunicato ai suoi fanti followers di aver contratto il virus da Covid-19. Ovviamente, al momento è costretta a restare a casa e ad attendere che si negativizzi.

Come sta la figlia di Al Bano?

A dare la brutta notizia ai suoi fan, come già detto in precedenza è stata la stessa Romina Carrisi. Con un ig stories ha fatto sapere che nella puntata di oggi, si sarebbe collegata da casa perchè ha il covid.

Per la figlia di Al Bano non è la prima volta che si becca il virus, è accaduto anche a fine 2021 insieme al padre. I due erano in Croazie per trascorrere le vacane di Natale dalla sorella Cristel. Fortunatamente, nemmeno in questo caso non ha sintomi preoccupanti.

Alcune settimane fa, la Carrisi insieme alla madre Romina è stata ospite anche in’altra trasmissione Rai e in questo caso ha parlato molto del suo privato e del ricordo che ha della sorella Ylenia, scomparsa nel 1993.

In questa occasione ha fatto presente a tutti, di quanto è importante parlarne sempre perchè in Italia spariscono circa 6000 donne l’anno: Nessuno deve essere dimenticato.!