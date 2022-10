Emma Marrone: “É tutto un bordello”, lo sfogo della cantante e la commozione dei fan

Emma Marrone lo sfogo a cuore aperto sui social è diventato virale qualche ora fa, e i suoi fan non se ne sono accorti. Ecco le parole del cantante

L’artista salentina non si è in uno dei momenti migliori della sua vita. Suo padre è scomparso poche settimane fa, lasciandola con il cuore vuoto. Nonostante la ragazza cercasse di andare avanti, era chiaro che stesse facendo fatica ad affrontare le giornate con il suo solito sorriso. Quindi, poche ore fa, si è aperta al riguardo ai suoi follower, che hanno potuto notare un viso piuttosto provato dalle tristi circostanze. Vediamo cosa ha detto nel dettaglio nella sua confessione.

Emma Marrone è una delle cantanti più apprezzate della musica italiana. Grazie ad Amici di Maria De Filippi è riuscita nel tempo a conquistare il suo pubblico e fare importanti esperienze nel mondo dello spettacolo. L’anno scorso, ad esempio, la abbiamo vista in tutto il suo splendore al Festival di Sanremo, accompagnata da una brillante Michielin.

Molti dischi, molto duro lavoro nell’industria discografica, ma anche i film fanno ora fanno parte della sua vita. D’altra parte, quello che se ne è andato per sempre è purtroppo suo padre, il signor Rosario. Come sta il cantante dopo più di un mese dal grande lutto che si è trovata ad affrontare??

Emma Marrone: vediamo come ha affrontato la vita dopo un mese dal lutto che le ha portato via il papà

Il 5 settembre è deceduto il Sig. Rosario Marrone. Ne abbiamo sentito parlare dalla figlia Emma in un post sui social, ​​lo ha salutato e gli ha augurato buon viaggio. Fanno immediatamente seguito una marea di messaggi di cordoglio, sotto il post, soprattutto da parte di molti visi noti del mondo dello spettacolo, oltre ai fan, tutti insieme hanno voluto mostrare alla cantante la loro vicinanza in un momento così triste. Ma oggi, a più di un mese, con chi resta o meglio chi è rimasto con lei?

A giudicare dalle storie che Emma Marrone ha condiviso sul suo profilo, il suo rapporto con il fratello e la madre si è fatto più stretto, con incontri più frequenti, chiamate e videochiamate. Tuttavia, le parole che ha scritto poco fa hanno colpito il cuore dei fan e alla fine si sono tutti commossi.

Nella storia in questione, vediamo il viso provato della giovane, sembra che abbia appena pianto. Non possiamo esserne sicuri, ma il testo sovrapposto alla foto dice: “È tutto un bordello, però alla fine me la cavo“. Insomma, come prevedibile non è in perfette condizioni, logicamente, ma si auto promette di non fermarsi e reagire alla situazione.