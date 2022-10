Borse autunno 2022: come scegliere quella perfetta

Le borse di tendenza per l’autunno e inverno di quest’anno sono pezzi in cui vale la pena investire perché da sfruttare su tanti look diversi. Tra dettagli metal, tessuti morbidi, forme a mezzaluna o minimal: hai davvero l’imbarazzo della scelta. Tutto sta nel trovare quella giusta che si abbini ai tuoi look e al tuo stile personale. Questi sono alcuni preziosi consigli per scegliere la tua itbag perfetta tra le tante proposte.

Nei colori di tendenza

Nel momento in cui devi scegliere la borsa da indossare, il primo parametro è sicuramente quello del colore. Le borse dei colori neutri sono le più facili da abbinare anche con un look dai colori sgargianti. In autunno vanno però di più le handbag nei colori caldi e carichi come il borgogna. Tuttavia, anche i colori fluo sono molto di tendenza.

Quando scegli un colore forte per un accessorio come la borsa devi richiamarlo anche in altri accessori. La scelta può ricadere sulle scarpe, rappresentando un abbinamento molto classico, ma puoi riprendere il colore anche nei gioielli, nel foulard tra i capelli o al collo nonché tra i quadretti e le righe del maglione.

Con tracolla dorata

Che siano piccole o medie, le borsette possono essere impreziosite da un dettaglio come la tracolla dorata. Dettagli metal sono tra i principali trend anche quest’anno e ritornano nella prossima stagione. È una handbag perfetta per un look total black ma anche nei toni caldi tipici dell’autunno come il cammello. Un’aggiunta shiny e glamour al tuo look lo impreziosisce e lo rende subito più interessante.

Morbida e over per il giorno

Le handbag più adatte quest’anno per il giorno sono in tessuto morbido e dalla forma over. Sono perfette anche per il tempo libero da abbinare a un look più casual.se sei alla ricerca di qualcosa di più stravagante, puoi sbizzarrirti in merito al tessuto che può anche essere di tipo tecnico o il trapuntato che conferisce ancora più volume e morbidezza. Essendo la borsa già in questo tessuto, non va quindi abbinata con piumini ma piuttosto con capospalla più classici come cappotti e giubbotti in pelle creando un contrasto tres chic.

Piccola e rettangolare per la sera

Quando arriva la sera, le borse si fanno sempre più piccole per contenere solo lo stretto necessario. Quest’autunno vanno per la maggiore quelle rigide e dalla forma rettangolare da portare principalmente a mano oppure con una piccola tracolla che richiama gli anni 60.

A mezzaluna

La borsa a mezzaluna sta tornando di tendenza quest’autunno perciò non può mancare nel tuo guardaroba. È una borsa di medie dimensioni molto pratica perciò ideale per il giorno e il tempo libero anche quando indossi comodi panta cargo. La tracolla di medie dimensioni permette di portarla a mano oppure a spalla. È una borsa iconica che riporta subito negli anni 70, periodo a cui hanno guardato molte maison e stilisti per creare le nuove collezioni Fall Winter.