Eros Ramazzotti, altro che ritorno di fiamma con Michelle: è la sua fidanzata – FOTO

Secondo alcune indiscrezioni, Eros Ramazzotti però non sarebbe single. Il settimanale “Diva e Donna” ha pubblicato le foto del cantante a spasso con una ragazza di cui però non si conosce l’identità.

La complicità è evidente e, unita al fatto che vengono ripresi mentre entrano nello stesso portone, lascia dubbi natura del loro legame.

Lui come si vede dalle immagini col solito completo in jeans mentre lei è vestita tutta in bianco.

Con un abito aderente al ginocchio è possibile evidenziare le sue forme. La coppia, se così possiamo definirla cammina insieme tra sguardi e sorrisi complici per una passeggiata dopo cena, e seguiti dai fotografi entrano insieme nello stesso portone.

Per ora non si sa nulla sull’identità della giovane, molto probabilmente ne sapremo di più nei prossimi giorni. Non ci resta altro che attendere nuovi aggiornamenti.