Yari Carrisi finalmente innamorato: quel “Ti Amo” non lascia dubbi.

Yari Carrisi ha un nuovo amore? La dedica sui social fa emozionare i fan

Il figlio di Al Bano e Romina Power è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata. Yari Carrisi non ha avuto molte storie nella sua vita, infatti, sappiamo che in passato è stato legato sentimentalmente a Naike Rivelli e di recente ad una giovane cantante Thea Crudi. Ora, però, sembra sia arrivato il momento di voltare pagina e su Instagram ha postato un Ti amo che ha scatenato i suoi fan. Chi è la sua nuova fiamma?

Gli amori passati di Yari Carrisi

Yari Carrisi e Naike Rivelli, hanno ufficializzato la loro relazione dopo aver preso parte insieme al programma Pechino Express. I due figli d’arte hanno vissuto un sentimento molto intenso. La Rivelli è rimasta anche incinta ma purtroppo ha perso il bambino.

Dopo di lei, nella sua vita è entrata Thea Crudi, una musicista, danzatrice e pure scrittrice, che in poco tempo ha rubato il suo cuore. Sembrava che le cose tra di loro andassero bene ma dopo circa un anno si sono detti addio.

Chi è la nuova fiamma del figlio di Al Bano Carrisi?

In una recente intervista a Diva e donna, Thea Crudi ha ammesso che nonostante la storia d’amore con Yari sia terminata da tempo, ad oggi sono rimasti in ottimi rapporti.

Con il tempo si sono accorti che il loro amore si è trasformato in una semplice amicizia, motivo per cui hanno deciso di lasciarsi.

Nello stesso tempo, da quel momento, il figlio di Al Bano non ha avuto più nessuna storia. Nelle ultime ore, però, un messaggio postato su Instagram ha lasciato intendere che il 40enne è di nuovo innamorato.

Ma questa storia di #yaricarrisi a chi sarà dedicata? A chi sta dichiarando il suo amore??? pic.twitter.com/BTVwrbwyii — Ginevra (@Ginevracasalin) October 10, 2022

Nella storia in questione che ha fatto il giro dei social in pochissimi minuti, si vede una scritta sulla sabbia, in lingua inglese “I love you”. Al momento non sappiamo a chi è indirizzato questo messaggio ma le parole non lasciano più dubbi: Yari è di nuovo felice.