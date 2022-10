Alberto Matano in difficoltà, La vita in Diretta, “Tutta colpa di Heather Parisi”

Parlando di un recente articolo di Heather Parisi a La Vita di Diretta Alberto Matano oggi, aprendo un vero vaso di Pandora

Come ogni giorno, ieri pomeriggio è andato in onda lo spettacolo di Alberto Matano con un focus su cronaca, attualità e spettacolo. Ospiti in studio Simona Izzo, Alessandra Mussolini, Barbara Foria e Adriana Volpe. Insomma, una serie di ospitate tutte al femminile hanno acceso una vera discussione sul post di Heather Parisi in cui la showgirl difendeva le sue “rughe”.

La Vita di Diretta è sempre riuscito ad essere uno spettacolo di grande successo perché copre tutti gli ambiti, combinando argomenti più forti con temi più leggeri. Oggi parliamo di bellezza nel programma di Alberto Matano, grande conduttore del format.

Nello specifico, secondo alcuni studi, quanto detto è oggettivo e misurabile e che solo poche donne nel mondo ottengono la giusta proporzione. Poi si è iniziato a discutere del post di Heather Parisi, che si è espressa contro ogni modifica estetica, contro la chirurgia del ritocco, definendosi “orgogliosa di essere sempre se stessa”. Questa discussione sui medici e chirurgia estetica, molto probabilmente non è garbata troppo agli ospiti presenti in studio, ognuno si è espresso dichiarando il proprio pensiero e si è creato confusione in studio.

Alessandra Mussolini non riusciva a crederci e contrattacca: “Io quelle labbra le vedo piene di ‘qualcosona’… E i denti così bianchi!”

È difficile accettare che donne come Heather Parisi siano “naturalmente belle”, ma è quello che le è successo. Nello studio di Matano, invece, gli ospiti hanno diverse scuole di pensiero quando si parla di ritocco estetico. Se Simona Izzo dovrà sottoporsi ad anestesia per un intervento chirurgico al ginocchio nel prossimo futuro, e di conseguenza ha intenzione di fare qualcos’altro, Alessandra Mussolini è irremovibile ed ha pesantemente attaccato: “Io temo le persone che diventano intransigenti su questo punto. Ma poi, quei denti così bianchi, quelle labbra di Heather sono piene di qualcosona, vediamo meglio che io becco tutto“.

Quindi ha fatto in modo che la regia inquadrasse in primo piano il volto della Parisi, e non trovando altri modi per contestare ha concluso con: “Se uno vuole fare i ritocchi li fa. Non capisco chi dice: ‘Eh no, non sei naturale perciò te ne devi andare in castigo’. Ognuno si tiene le rughe che vuole“. Presentazione impeccabile.

Tocca quindi ad Adriana Volpe avviare la conversazione e proporre la sua idea in merito: “Io penso che non ci sia nulla di male a ingannare il tempo. Trovo sbagliato essere così ‘talebani’. È legittimo rimanere con i capelli naturali ma non bisogna nemmeno criticare chi decide di vuole essere luminosa e con un bel colore. Serve equilibrio. Non diventare la parodia di se stessi“. Parole dure, insomma, che finiscono con la conclusione finale di Barbara Foria ‘arrabbiata’ perché “se a voi uomini escono le rughe, diventate fighi. Se la ruga è di una donna è espressione di vecchiaia“.

Detto questo, stupito e sorpreso dalle parole degli ospiti, Alberto Matano ha proferito questa frase: “Non pensavo che citando il post di Heather Parisi avrei scoperchiato il vaso di Pandora“. Povero Matano, forse la prossima volta sarà più semplice se tra i suoi ospiti inserirà qualche opinionista maschio al fine di affrontare certi delicati argomenti?