“Belen è un uomo non è nata donna”: le affermazioni di Tatiana Sova sui social fanno clamore (FOTO)

Belen Rodriguez è una delle donne più ambite e amate sul palco dello spettacolo italiano. Come dicono i fan, sta cavalcando l’onda negli anni a venire immersa nel successo. Con Maria De Filippi dirige Tu si que vales e nel tempo libero si dedica anima e corpo ai suoi figli

Per la gioia dei fan, è tornata tra le braccia di Stefano De Martino, che ha accolto a braccia aperte la figlia di Antonino Spinalbese, Luna Marì. Di recente, la showgirl argentina è stata alle prese con alcune osservazioni sconvolgenti. Si dice che non sia nata donna, ma uomo. Sarà davvero così? Scopriamolo.

Belen Rodriguez è riuscita nel tempo a conquistare gli italiani, il cui pregio risiede soprattutto nella sua professionalità e nella sua bellezza cristallina. Non dimenticare l’ironia di averla davanti alla telecamera senza problemi a partecipare. Nella conduzione di Tu si Que vales, ad esempio, ha spesso affiancato giudici e concorrenti eccentrici in simpatici momenti divertenti.

Tutti sanno che la piccola Luna Marí è nata dalla sua relazione con Antonino Spinalbese. Una bambina dolcissima che porta tanta gioia nella vita di una showgirl. Tuttavia, qualcuno ha deciso di rilasciare una dichiarazione mettendo in discussione la sua immagine di donna e madre. Questo è quello che sta succedendo.

“Belen non ha utero ed ovaie“

Di recente, la 29enne Tatiana Sova ha lanciato una feroce accusa contro Belen e Spinalbese su Tik Tok. Secondo lei, la coppia ha acquistato illegalmente i suoi gli ovociti, che, secondo la Tik Toker le sarebbero stati sottratti con una delicata procedura chirurgica avvenuta a sua insaputa.

“Eravate a conoscenza che usare una madre surrogata e ovociti rubati è un reato…State tenendo illegalmente mia figlia e non me la volete restituire, la sfruttate da quando è nata per lavorare sui social. Lei vi mantiene vi dà visibilità e fama”. Poi ha proseguito nella sua esposizione: “Belen non è nata donna, non ha utero e ovaie…Luna Mari non assomiglia per niente a Belen. Ha la pelle color porcellana come, gli stessi occhi di ghiaccio, i capelli biondi, allo stesso modo di guardare. Abbiamo entrambe la stessa macchiolina-neo sulla testa“.

“Voglio Riprendermi Luna Marì”

“Vorrei riprendere Luna Marì facendola crescere insieme a tutti gli altri miei figli e fargli sapere la verità“, ecco cosa vuole Tatiana Sova. Dal momento che alcune delle sue uova sono state rubate, pensa di avere altri eredi in giro per il globo. Pertanto, non demorde e continua la sua disperata ricerca.

Al momento, Belen Rodriguez non ha risposto. La storia è innegabilmente impossibile e talvolta assurda, ma tiene tutti con il fiato sospeso. Speriamo di scoprire presto qualcosa di più su questa stranissima e irreale vicenda.