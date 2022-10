Brutto momento per Soleil Sorge, l’influencer svela cosa sta succedendo: “Non sono serena”

In queste ore, Soleil Sorge si è lasciata andare ad una confessione piuttosto inedita attraverso il suo profilo Instagram in merito al brutto momento che sta attraversando. La giovane ha aperto il box delle domande ed ha chiesto ai suoi fan si chiederle qualunque cosa.

Ebbene, ad un certo punto si è trovata a rivelare delle cose inaspettate. In particolar modo, la ragazza ha ammesso che questo sia un periodo molto positivo sul lavoro, in in altri ambiti sta facendo i conti con dei pesi enormi. Vediamo cosa ha detto.

Ecco cosa sta affrontando Soleil Sorge: la confessione sul brutto momento

Soleil Sorge ha rivelato che sta affrontando un momento molto brutto. La giovane ha risposto alle domande dei fan ed ha toccato dei tasti davvero privati. In particolar modo, ha rivelato di essere impegnata con tanti nuovi progetti dal punto di vista professionale. A uno in particolare tiene davvero moltissimo, pertanto, ha invitato i fan a segnare sul calendario la data del 15 novembre. In tale giorno, infatti, si dovrebbe scoprire quale sia il suo progetto.

Ad ogni modo, malgrado questo, nella sfera privata di Soleil ci sono dei problemi. La ragazza ha ammesso di non essere affatto serena e felice. Purtroppo la vita spesso ti pone dinanzi dei carichi enormi, proprio durante i momenti più belli e gratificanti. In ogni caso, lei non ha nessuna intenzione di abbattersi. Nella sua esistenza è sempre stata una guerriera, pertanto, continuerà a lottare con le unghie e con i denti lavorando per il conseguimento della sua serenità. (Continua dopo la foto)

Soleil rivela anche cosa pensa del GF Vip

Nel corso del suo sfogo, Soleil Sorge non è voluta entrare nel merito della faccenda rivelando quali siano le cause esatte che hanno generato il brutto momento che sta vivendo. Per ora, dunque, non sappiamo se si tratta di vicende sentimentali, familiari o di salute. In ogni caso, i fan le sono accanto e stanno facendo il possibile per darle tutto il loro supporto e infonderle coraggio.

In attesa di capire cosa stia succedendo a Soleil, però, c’è da dire che la giovane si sta dedicando molto al lavoro e ad una delle sue più grandi passioni, gli animali. Nel botta e risposta, poi, la Sorge ha parlato anche di questa edizione del GF Vip. A tal proposito ha detto che, a suo avviso, si tratta di un reality show, in quanto tale, porta alla luce eventi di vita reale, con i pro e i contro che esistono nel genere umano.