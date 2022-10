Pignoramento al GF Vip, un concorrente si trova nei guai: ecco chi e perché

Non c’è pace nell’edizione di quest’anno del GF Vip, infatti, a breve verrà notificato ad un concorrente un atto di pignoramento. Tale decisione è sopraggiunta a seguito dell’esito di una causa che uno dei vipponi aveva intentato anni fa contro una palestra romana.

La persona interessata da questo provvedimento è Pamela Prati. Poiché la donna è attualmente domiciliata nella casa di Cinecittà per esigenze lavorative, l’atto arriverà direttamente in tale luogo. Un ufficiale giudiziario, infatti, avrà il compito di notificare il provvedimento.

Ecco i motivi del pignoramento nella casa del GF Vip

Dopo tutto quello che è già accaduto in queste prime settimane di messa in onda del GF Vip, adesso arriva anche un pignoramento. Un po’ di anni fa, Pamela Prati aveva intentato una causa contro una palestra romana. Le parti finirono in tribunale e la showgirl perse in primo grado. Successivamente, poi, chiese ricorso in appello, tuttavia, anche in questa fase sono state respinte le sue ragioni.

La notizia è arrivata in questi giorni, pertanto, la donna deve necessariamente essere messa al corrente di quanto accaduto in quanto per lei ci saranno delle conseguenze. A breve, infatti, un ufficiale giudiziario entrerà nella casa per parlare con la donna e per spiegarle tutto quello che è successo. Sicuramente si tratterà di una bella batosta per la donna che, durante la scorsa puntata del reality show, ha affrontato nuovamente l’affaire Mark Caltagirone.

Che conseguenze ci saranno per Pamela Prati?

Ma quali saranno le conseguenze dell’atto di pignoramento ai danni di Pamela Prati notificato nella casa del GF Vip? Ebbene, a quanto pare in appello sono state respinte le richieste di risarcimento da parte della showgirl, ma non solo. La donna, infatti, sarà anche tenuta a pagare tutte le spese legali. Si tratta di una faccenda piuttosto delicata che potrebbe anche mettere a rischi la permanenza della protagonista all’interno del gioco.

Per il momento, però, queste restano solamente delle supposizioni. Per tale ragione, non resta che attendere per capire come evolverà la vicenda. Intanto, non sappiamo se nella prossima puntata del GF Vip Alfonso Signorini tratterà la faccenda. Considerando la delicatezza della questione, però, è altamente probabile che la puntata sarà incentrata su tutt’altri argomenti, dato che di cose ne sono accadute davvero tante anche in questi giorni.