GF Vip, Edoardo mortifica Antonella: “Ma questa è scema? (VIDEO)

Il legame che si è venuto a creare tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi al GF Vip pare stia cominciando già a mostrare i primi segni di cedimento. Nello specifico, infatti, durante una serata goliardica in giardino, l’influencer ha pronunciato una frase che non è andata particolarmente a genio al suo coinquilino.

Quest’ultimo, infatti, p rimasto spiazzato dal modo di fare della ragazza, al punto da etichettarla come “scema”. Sul web, chiaramente, l’opinione pubblica si è divisa. Vediamo cosa è accaduto.

Il commento di Antonella Fiordelisi al GF Vip

Ieri sera, i concorrenti del GF Vip si sono lasciati andare ad una serata di divertimento. Tra musica, balli e travestimenti, tutti i protagonisti hanno dato luogo ad una festa in giardino che è servita a stemperare un po’ la tensione degli ultimi giorni. Ad ogni modo, ad un certo punto della festa, Antonella Fiordelisi ha pronunciato una frase rivolta a sua madre, che coinvolgeva Edoardo Donnamaria.

Nello specifico, la giovane ha voluto mostrare tutta la sua serenità per questo momento così positivo della sua vita. Tra le tante cose belle che le stanno succedendo, pare ci sia anche la sfera sentimentale. A tal proposito, infatti, Antonella ha gridato a sua madre, che sicuramente la stava guardando da casa, che forse un ragazzo si fosse anche innamorato di lei. Il nome di Edoardo non è stato fatto esplicitamente, ma è stato chiaro a tutti che il commento della donna fosse riferito proprio a lui.

La reazione di Edoardo Donnamaria e dei telespettatori

Ad ogni modo, subito dopo le parole di Antonella, la reazione di Edoardo è stata inattesa e ha spiazzato tutti al GF Vip. In particolar modo, infatti, il ragazzo si è rivolto ad Akberto De Pisis, che era seduto accanto a lui, ed ha definito la compagna d’avventura come una scema. Anche Alberto è sembrato d’accordo con le parole dette dal coinquilino, sta di fatto che non ha potuto fare a meno di lasciarsi scappare un sorriso beffardo volto a fare dell’ironia sul comportamento di Antonella.

Nel frattempo, sul web il pubblico è diviso. In molti, però, ritengono che, in effetti, il comportamento della Fiordelisi sia stato un po’ troppo eccessivo e infantile. Da quanto è diventata la preferita del pubblico per due volte, la giovane pare si sia montata la testa. Quello che forse sta sottovalutando, però, è il fatto che il pubblico, così come l’ha elogiata, può anche farla uscire.