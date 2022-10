Il Paradiso delle signore spoiler 17 ottobre: personaggio misterioso arriva a Milano

Gli spoiler della puntata di lunedì 17 ottobre del Paradiso delle signore rivelano che al grande magazzino arriverà un nuovo personaggio misterioso. Per quanto riguarda Clara, invece, si troverà costretta a dire una bugia a Don Saverio.

Irene, dal canto suo, lascerà il posto da capocommessa, che aveva occupato nel periodo in cui Gloria era in carcere. Su di un altro versante, poi, vedremo che Ezio si rivolgerà alla contessa Adelaide per chiederle un aiuto.

Spoiler 17 ottobre: la bugia di Clara

Nella puntata del 17 ottobre del Paradiso delle signore vedremo che Matilde continuerà ad essere piuttosto adirata per il comportamento assunto da Vittorio in merito allo slogan. A suo avviso, infatti, il direttore dello shopping center è stato scorretto. Clara, invece, abbandonerà il convento, tuttavia, dirà una bugia a Don Saverio. A tal proposito, rivelerà di aver trovato sistemazione a casa delle ragazze, cose non vera.

La ragazza, infatti, non sapendo dove andare a dormire, si lascerà aiutare da Alfredo. Quest’ultimo avrà un’idea e creerà una sistemazione temporanea in magazzino in cui Clara può dormire. Si tratta, però, si una soluzione del tutto provvisoria, in quanto la ragazza non potrà rimanere a lungo in tale posto in quanto c’è il rischio di essere scoperta. Irene, invece, abbandonerà il posto da capocommessa. Adesso che Gloria è tornata libera, infatti, prenderà nuo9vamente lei possesso di tale posizione.

New entry al Paradiso delle signore

Le anticipazioni della puntata del 17 ottobre del Paradiso delle signore, poi, rivelano che a Milano arriverà un personaggio misterioso. Il suo nome è Vito Lamantia, personaggio interpretato dall’attore Elia Tedesco. Quest’ultimo è giunto in tale luogo in quanto attratto dall’offerta di lavoro come contabile dello shopping center. Per tale ragione, si proporrà per tale ruolo, verrà assunto? Lo scopriremo presto.

Ezio e Veronica, intanto, saranno sempre più disperati per quello che hanno scoperto dalla telefonata ricevuta in questi giorni. Il loro sogno d’amore è a rischio, pertanto, Colombo non vedrà altra via se non quella di mettere da parte l’orgoglio e contattare la contessa. A tal proposito, Ezio si recherà da Adelaide per chiederle se è in grado di fare qualcosa per risolvere la faccenda burocratica inerente l’annullamento del matrimonio con Gloria. La contessa accetterà di aiutarlo oppure no? Non resta che attendere le prossime puntate.