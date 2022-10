Oroscopo 14 ottobre 2022: Leone confusi, Acquario in ripresa

Le previsioni dell’oroscopo del 14 ottobre esortano gli Scorpione a non voltarsi indietro. I Gemelli sono un po’ disorientati

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Allargate la vostra mente e i vostri orizzonti a nuove esperienze. Ci sono delle novità in arrivo, quindi, cercate di essere più sbrigativi. Non perdete tempo in chiacchiere e andate dritti al sodo.

Toro. Non cimentatevi in congetture troppo elaborate, soprattutto i rapporti sentimentali sono fatti di cose semplici. L’Oroscopo del 14 ottobre vi invita ad essere più risoluti.

Gemelli. Siete piuttosto disorientati. Questo è un momento di vita un po’ caotico, pertanto, dovreste prestare attenzione alle vostre azioni e decisioni e questo vale soprattutto per la sfera professionale.

Cancro. Cominciate a vivere un po’ di più alla giornata. Caratterialmente tendere sempre a fare progetti a lungo termine, ma nella vita è necessario sapersi godere anche la bellezza dei momenti attuali.

Leone. Siete un po’ confusi su alcune decisioni da prendere. Imparate a prendere di petto certe situazioni e non aspettate che siano gli altri ad intavolare le questioni. In amore ci vuole un po’ di fantasia.

Vergine. Nella vita spesso ci vuole tatto e attenzione. Non prendete decisioni troppo affrettate e, soprattutto, non potete dire sempre tutto quello che vi passa per la mente senza riflettere.

Previsioni 14 ottobre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Non tutti siamo fatti allo stesso modo, pertanto, ciò che per voi è normale, per un altro potrebbe essere un problema. La cosa importante in ogni rapporto sano è venire sempre ad un punto di incontro.

Scorpione. L’oroscopo del 14 ottobre denota l0inizio di un nuovo capitolo per molti di voi. Se avete appena chiuso con una situazione burrascosa del vostro passato, adesso non è tempo di voltarsi indietro.

Sagittario. Interessanti risvolti in amore, ma prestate attenzione a qualche persona del vostro passato. Potrebbero esserci dei ritorni inaspettati finalizzati solamente a creare disordine e scompiglio.

Capricorno. Siete desiderosi di nuove emozioni, tuttavia, cercate di essere cauti. Non prendete decisioni se non ne siete fermamente convinti. In amore avete sofferto parecchio, adesso è tempo di pensare a voi.

Acquario. Dopo aver attraversato qualche giorno un po’ burrascoso, adesso finalmente potete riprendervi. In ambito familiare dovreste stare attenti ad alcune mancanze di cui potrebbero colpevolizzarvi gli altri.

Pesci. Siete determinati. Quando vi ponete un obiettivo difficilmente riuscite ad andare oltre. Fino a quanto non avrete ottenuto ciò che desiderate, tendete a non arrendervi.