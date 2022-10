Investigatore privato ingaggiato da Ilary Blasi rompe il silenzio: ‘Francesco Totti ha mentito’

L’investigatore privato di Ilary : ‘Francesco Totti ha mentito’

Un investigatore privato ingaggiato da Ilary Blasi ha lasciato al settimanale Nuovo una intervista molto dettagliata. Ad un certo punto, il giornalista ha anche fatto notare all’investigatore Ezio Denti che l’ex marito della Blasi aveva recentemente rivelato di aver trovato diversi cimici nella sua auto e ha accusato l’ex moglie di averne ordinato il collocamento.

L’uomo ha subito smentito Francesco Totti, rilevando che nessun altro oltre alla polizia giudiziaria autorizzata da un giudice avrebbe potuto farlo: “Come investigatori noi possiamo invece installare i Gps sulle auto, all’esterno, così possiamo seguire gli spostamenti di un marito presunto fedifrago…” Quindi, Ezio Denti, conferma che anche lui ha agito in legge, anche nel caso Blasi-Totti ha seguito la regolare procedura.

Ilary Blasi, Ezio Denti, investigatore, senza scrupoli: ‘Vi rivelo una curiosità sul suo ex marito’

Il giornalista del Settimanale Nuovo ha poi fatto notare all’investigatore privato che Francesco Totti ha detto di aver letto messaggi particolarmente compromettenti sul telefono dell’ex moglie: “Ha detto di aver salvato la schermata del telefono…“.

In questo caso Ezio Denti conferma la versione di Totti, questa volta sta dicendo la verità: “E’ anche l’unico modo in cui si può legittimamente usare un messaggio come prove del tradimento in un processo…”

L’investigatore privato di Ilary Blasi ha chiarito che solo un magistrato può mettere sotto controllo un telefono. L’investigatore, ha così preso la palla al balzo ed ha parlato del messaggio incriminato, specificando che Francesco Totti: “Sul telefono della moglie lui ha visto anche un messaggio che diceva: ‘Sono arrivato, ti aspetto in albergo’…Quel messaggio era mio, relativo al nostro incontro in cui Ilary mi ha ingaggiato…”

Francesco Totti è ancora innamorato della sua ex moglie? Ecco cosa ne pensa l’investigatore privato

La giornalista che lo sta intervistando ha poi fatto presente che l’ex giocatore della Roma qal momento si sarebbe fidanzato con Noemi Bocchi, che per molti pare essere la sosia o la gemella della sua ex moglie.

Qui anche Ezio Denti fa presente che è cosa comune, anche tra le normali persone, soprattutto se non si tratta di un amore passeggero. Ma l’investigatore ha anche confidato che secondo lui Francesco Totti potrebbe benissimo essere ancora innamorato dell’ex moglie: “Mi sento di dire che lui è ancora innamorato della moglie…”