Amici: Todaro abbandona Asia, sceglie Claudia. Ma non è finita

Aria di tempesta ad Amici. Confermata l’ansia Asia: il professore latinoamericano Raimondo Todaro cede il posto di Asia a Claudia Bentrovato, fidanzata di Samuele Barbetta, anche lui un Ex della trasmissione di Maria De Filippi.

Per Bigolin, però, l’avventura della scuola non è finita: starà al pubblico decidere se potrà restare a scuola. Da domenica 16 ottobre a martedì 18 ottobre 2022, i fan dello show voteranno effettivamente in televoto per decidere se la giovane ballerina potrà rimanere nel talent show.

Amici, Todaro lascia Asia, quindi subentra Elena D’Amario

In questi giorni il canale Instagram ufficiale di Amici ha condiviso più volte video della convinzione di Asia di non potercela fare. In effetti, anche la ragazza sembrava essere arrabbiata con l’insegnante e non voleva subire una tale umiliazione.

Nel finale i suoi timori si sono avverati: Raimondo Todaro ha scelto Claudia. Come riportato da Isa e Chia, l’operato del maestra latinoamericano è stato pesantemente criticato da Alessandra Celentano, che ha l’appoggio di Emanuel Lo.

Per l’Asia, invece, l’ultima parola non è stata detta. Anche se la ballerina non è più una allieva di Raimondo Todaro, può comunque avere una seconda possibilità: infatti, ottiene un posto, il banco del pubblico.

Sta al pubblico decidere se Asia Bigolin può restare o deve chiudere la sua esperienza ad Amici. Ma cosa succede se continua? Ebbene, sarà affidata ai professionisti del programma: i suoi docenti di riferimento saranno Elena D’Amario e Porcelluzzi. Ricordiamo che in passato aveva preso le difese di asia nei confronti della Celentano.