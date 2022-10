Grande Fratello Vip: É scattato un bacio tra due inquilini

Gli ultimi giorni alla Gf Vip House sono stati pieni di sorprese, colpi di scena, sorprese, battute e anche qualche discussione. Non mancano i momenti di incomprensione, fraintendimento o “gelosia” tra le due concorrenti, che agli occhi del pubblico sembrano sempre più una coppia in tutto e per tutto. Si tratta di Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Ieri sera il ragazzo è rimasto deluso dal massaggio sopra i glutei che la concorrente ha fatto ad Antonino Spinalbese.

Ma anche se la ragazza gli ha spiegato che il massaggio non era niente di particolare, fatto senza malizia, Eduardo si è arrabbiato e lo ha infastidito. Ma ciò che lo ha deluso di più è che Antonella non ha capito il suo risentimento. A parte questo “malinteso” tra i due nelle scorse ore, vediamo cosa è successo nella casa più spiata d’Italia. Tra quali Vipponi è scattato il bacio?

Grande Fratello Vip, arriva inaspettatamente il bacio…

Ieri sera il Grande Fratello Vip ha organizzato una festa in onore del compleanno di Sofia Giaele De Donà. Per prima cosa, i concorrenti hanno potuto mangiare e bere, delle succulente piadine al kebab preparate da Luca Salatino. Poi hanno ballato e cantato al suono della musica in giardino e si sono divertiti molto. Infine hanno aspettato fino a mezzanotte per augurare buon compleanno a Sofia Giaele De Donà e iniziare la vera e propria festa.

La ragazza ha esclamato direttamente alla telecamera, che questo è il miglior compleanno della sua vita. Adora il “balletto sexy” dei Vipponi che la circondano e le banconote con la sua immagine realizzate appositamente per la sua festa.

Ma non è tutto. I concorrenti del Grande Fratello Vip hanno anche giocato ad un classico gioco, Bottiglia. Proprio grazie al gioco è scattato un bacio. Ma tra chi? Tra Antonino Spinalbese e Pamela Prati. Ovviamente si tratta di puro gioco, e ci sono altri concorrenti coinvolti, come Nikita Pelizon e Cristina Quaranta, Patrizia Rossetti e Attilio Romita.