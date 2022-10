Uomini e Donne spoiler 14 ottobre: Gemma delusa, Pinuccia in lacrime

Le anticipazioni della puntata del 14 ottobre di Uomini e Donne rivelano che al trono over ci saranno fuochi e fiamme. Non mancheranno discussioni particolarmente accese tra gli esponenti, al punto che Maria De Filippi dovrà intervenire.

Tra le persone principalmente coinvolte nei diverbi ci saranno Gemma Galgani e Pinuccia Della Giovanna. La prima si relazionerà ad un nuovo cavaliere, mentre la seconda avrà uno scontro molto acceso con Tina Cipollari.

Liti accese al trono over di Uomini e Donne

Nella puntata del 14 ottobre di Uomini e Donne vedremo che sarà dato spazio agli esponenti del trono over. In particolar modo, vedremo che Gemma Galgani sta conoscendo un nuovo cavaliere che si chiama Roberto. I due sembreranno trovarsi molto bene, tuttavia, l’uomo non ha intenzione di concedere l’esclusiva alla dama. Per tale ragione, Gemma si troverà nuovamente a contendersi un uomo con più donne e la cosa le genererà parecchio turbamento.

In merito a Pinuccia, invece, nel corso di tutta la puntata la donna discuterà moltissimo con Tina Cipollari. Quest’ultima non perderà occasione per attaccarla, al punto da scatenare nell’interlocutrice un pianto disperato. Durante lo sfogo, Pinuccia lascerà lo studio e continuerà il suo pianto dietro le quinte. La situazione sarà così accesa al punto che sarà necessario l’intervento di Maria De Filippi per sedare la situazione.

Spoiler 14 ottobre: scontro tra Roberta e Alessandro

Restando sempre in tema di trono over, nel corso della puntata del 14 ottobre di Uomini e Donne, vedremo che torneranno a confrontarsi anche Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua. I due stanno continuando la loro conoscenza, tuttavia, non mancheranno i momenti di scontro. In particolare, i due cominceranno a discutere a causa di un messaggio. La lite si protrarrà per diverso tempo.

Un esponente del trono over del talk show pomeridiano, poi, prenderà la decisione di passare al trono classico per corteggiare Federica Aversano. La ragazza non rimarrà particolarmente colpita, tuttavia, accetterà di iniziare una conoscenza. Questo avvenimento, chiaramente, darà modo alla conduttrice di fare presente a Riccardo che, a differenza sua, ci sono uomini che accettano di mettersi in gioco anche se non hanno tutte le certezze dall’altra parte. Il tutto perché anche stavolta, tra Guarnieri e Federica ci sarà un nuovo avvicinamento. Riccardo si convincerà a corteggiarla? Sembra difficile.