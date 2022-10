Al Bano, l’ultima stoccata a Romina Power: e’ tutta colpa sua…

Il leone di Cellino San Marco rivela un retroscena importante che ha segnato la storia con Romina Power

Al Bano e Romina Power nonostante la loro separazione continuano a far sognare milioni di fan. La loro è stata una lunga storia d’amore che ovviamente è stata sempre accompagnata anche dalla loro stessa passione per la musica.

I due oggi continuano a fare coppia anche se solo artisticamente. Proprio per questa loro vicinanza, sono tanti i fan che sperano in un ritorno di fiamma, ma ad oggi questo sogno non si è mai avverato.

Al Bano Carrisi e Romina Power, un amore lungo 29 anni

Di recente il leone di Cellino San Marco che è tornato a parlare della sua ex moglie, dalla quale si è lasciato dopo 29 anni di matrimonio. Dopo la misteriosa scomparsa della primogenita Ylenia nel 1994 a New Orleans, la coppia non è riuscita a rimanere insieme e così ha deciso di separarsi.

Ad oggi, il loro rapporto è solo professionale, anche perchè in questi lunghi anni sono state molte le discussioni tra i due. Oggi Al Bano è felice accanto a Loredana Lecciso ma il fatto che fino adesso non l’abbia mai sposata la dice lunga…

Carrisi affonda la Power: è tutta colpa sua

Al Bano è stato molto preciso sul rapporto che ha oggi con la sua ex moglie. Nessun ritorno di fiamma, anche perchè la sua vita ora è accanto a Loredana anche se non è sua moglie.

Intanto, in una recente intervista il cantante ha fatto sapere che se tra lui e la Power non ha più funzionato è anche colpa della cantante.

“Ho aspettato otto anni sperando che qualcosa cambiasse: desideravo che la mia vita tornasse quella di prima.

Mi dicevo che l’amore tra noi avrebbe resistito, che la crisi sarebbe passata. E invece quella crisi l’aveva travolta. Mio malgrado, fui costretto ad accettare la realtà”.

Per un lungo periodo il padre di Yari e Romina ha vissuto quasi nell’ombra, vivendo un malessere interno che lo ha quasi distrutto. Grazie a Loredana però quel momento buio è passato…

