Imma Tataranni – sostituto procuratore 3 si farà? La serie a rischio “trascolo”

Imma Tatataranni – sostituto procuratore 3 si farà? Ecco le ultime indiscrezioni sulla serie televisiva con Vanessa Scalera

Grande attesa per il gran finale di stagione di Imma Tataranni- sostituto procuratore. La serie televisiva è già arrivata alla sua battuta finale e possiamo dire che sono già in tanti a chiedersi se ci sarà un seguito.

Vanessa Scalera nei panni di Imma Taranni ha fatto praticamente innamorare il pubblico italiano ottenendo un successo clamoroso. Parliamo di uno share superiore al 20%, con più di 4 milioni di telespettatori… Cosa succederà quindi dopo la puntata di questa sera?

Tutto pronto per l’ultima puntata di Imma Tataranni – sostituto procuratore

Il momento tanto atteso è arrivato dato che proprio oggi, 13 ottobre, andrà in onda l’ultima puntata della fiction con Vanessa Scalera.

I fan sono già in crisi perché in molti non si aspettavano una durata così breve di questa seconda parte di stagione dimenticando che in realtà questi episodi erano solo il sequel di due puntate già andate in onda nei mesi precedenti.

Una decisione che già all’epoca ha creato non pochi problemi visto che i telespettatori si erano molto lamentati di questa scelta.

Perchè sospendere una fiction di tanto successo senza un motivo? Perchè lasciare i fan così delusi? A nulla, sono servite le lamentele…

Intanto si è arrivati alla batutta finale ma sempre gli stessi appassionati ora si chiedono se ci sarà una terza stagione di Imma Tataranni.

La serie televisiva con Vanessa Scalera avrà un seguito

Per la gioia di tutti, possiamo dire con certezza che Imma Tataranni 3 ci sarà, o almeno così sembra al momento.

Dopo il successo ottenuto da questa seconda stagione andata in onda a spezzoni, la serie con Vanessa Scalera presto metterà le basi per una terza stagione ma non prima del prossimo anno.

Purtroppo tra riprese e tutto sicuramente vedremo la terza stagione tra la fine del 2023 e 2024.

Per ora non ci resta altro che goderci questo ultimo appuntamento in onda come di consueto su Rai 1 dalle ore 21.25 subito dopo la messa in onda di I soliti Ignoti.