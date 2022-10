Gaffe del GF Vip: regia spoilera in anticipo il nome dell’eliminato (FOTO)

Giovedì 13 ottobre è andata in onda una nuova puntata del GF Vip e, durante la trasmissione, la regia ha commesso una gaffe imperdonabile. Nello specifico, infatti, poco dopo la chiusura del televoto, sullo schermo è apparsa una schermata solo per qualche istante.

Ebbene, in essa era svelato l’eliminato della puntata. I telespettatori più attenti, chiaramente, non hanno potuto fare a meno di notare l’inconveniente. Ma vediamo cosa è successo.

Lo spoiler involontario del GF Vip: svelato in anticipo l’eliminato

Durante la messa in onda di ieri del GF Vip la regia ha commesso una gaffe. Alfonso Signorini ha chiuso il televoto poco dopo l’inizio della puntata ed ha informato i telespettatori che non ci sarebbe stato più modo di votare il concorrente preferito. Successivamente, poi, si è aperto un blocco dedicato ad alcuni scontri che si sono verificati nella casa in questa settimana. Tra le protagoniste degli screzi c’era anche Patrizia Rossetti.

Ad un certo punto, infatti, Alfonso ha chiesto alla donna di intervenire e di spiegare la sua versione dei fatti. Proprio in quel momento, mentre Patrizia parlava, la regia ha mandato sul led una schermata alquanto ambigua. L’immagine in questione era quella che viene solitamente mandata in onda a fine puntata poco prima di dare inizio alle nomination. per tale ragione, in essa sono presenti i nomi di tutti i concorrenti ancora in gara. Tra di essi, mancava il volto di una persona, chi? Naturalmente quello di Gegia, che è stata poi eliminata.

Il web immortala sui social la gaffe della regia

Alfonso Signorini non aveva ancora comunicato l’esito del televoto, ma la regia del GF Vip ha mandato in onda la schermata in cui Gegia già non era presente tra tutti i concorrenti. Questa gaffe è stata notata dai telespettatori più attenti del reality show. Essi hanno provveduto ad effettuare anche uno screen di quanto andato in onda proprio come prova di questo imperdonabile errore.

Solo successivamente, infatti, Signorini ha informato i concorrenti e il pubblico da casa di chi sarebbe stato eliminato definitivamente dalla casa del GF Vip. Nella fase conclusiva sono arrivate Gegia e Giaele e ad avere la peggio è stata proprio la prima. In realtà la donna già si aspettava questo esito, sta di fatto che non è rimasta affatto spiazzata. Ad ogni modo, gli autori commenteranno in qualche modo questa gaffe?