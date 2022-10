LDA – Luca D’Alessio in ospedale, cosa è successo al figlio di Gigi D’Alessio? Le sue parole (FOTO)

In queste ore, sul profilo Instagram di Luca D’Alessio è apparsa una foto piuttosto preoccupante in cui si vede il cantante in un letto di ospedale. A dare l’annuncio è stato il diretto interessato, il quale ci ha tenuto ad informare i fan sulla faccenda.

Il giovane ha dei problemi di salute per cui è stato costretto ad annullare un evento che era in programma questa domenica. I fan, chiaramente, si sono subito allarmati. Vediamo, dunque, come sta adesso.

L’annuncio di Luca D’Alessio dall’ospedale

Luca D’Alessio è finito in ospedale Il figlio di Gigi D’Alessio ha pubblicato un post in cui si trova nel letto di una struttura ospedaliera con delle flebo endovena. Il ragazzo ha informato i fan che, a causa di comprovati problemi di salute, è stato costretto ad annullare l’evento che aveva in programma a San Severo domenica 16 ottobre. Dopo aver sganciato questa bomba, poi, il protagonista ha voluto rassicurare tutti coloro i quali si stanno preoccupando per lui.

In particolar modo, il giovane ha ammesso di aver avuto alcuni problemi, per cui è stato necessario un ricovero ospedaliero. Ad ogni modo, i fan non devono preoccuparsi poiché, per fortuna, si tratta di una cosa non grave. Luca non è voluto entrare nello specifico della faccenda, pertanto, non si sa con esattezza quale sia il malore che ha colpito improvvisamente l’ex volto di Amici di Maria De Filippi.

Come sta il figlio di Gigi D’Alessio

Dopo aver pubblicato questo post, poi, Luca D’Alessio ha registrato altre Instagram Stories sempre dall’ospedale presso il quale è ricoverato. Il cantante ci ha tenuto a farsi vedere in video, proprio per dimostrare ai fan di stare bene. Anche in tale circostanza, il protagonista ha rassicurato le persone che lo seguono ed ha chiarito che guarirà quanto prima poiché fortunatamente, non si tratta di una cosa troppo impegnativa.

LDA ci ha tenuto a lanciare anche un messaggio di incoraggiamento per tutte le persone che lo seguono. In particolare, ha esortato i suoi fan a non arrendersi mai in quanto c’è sempre chi sta peggio. Lui affronterà questi problemi che ha a testa alta e ne uscirà più forte di prima. I fan, chiaramente, sono accorsi al di sotto del suo ultimo post augurandogli una prontissima guarigione ed esortandolo a non mollare mai.