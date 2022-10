Romina Power provoca la Lecciso: “Non mettermi più i bastoni tra le ruote”, è guerra

Non c’è pace tra le due donne di Albano Carrisi: il settimanale Nuovo ha fatto delle inedite e scottanti rivelazioni

Arrivano nuove indiscrezioni dopo la diffida da parte di Romina Power alla Lecciso qualche settimana fa, nel salotto di Domenica In. In quella occasione Mara Venier ricordò alla soubrette pugliese di non nominare la “rivale” in quanto le aveva chiesto esplicitamente di non fare il suo nome durante la puntata.

Beh, a distanza di qualche settimana ora a parlare è un amico molto vicino alla compagna di Al Bano. Pare, infatti, che la mamma di Jasmine sia davvero stufa di questo atteggiamento da parte della Power. Ma vediamo insieme cosa ha dichiarato.

Loredana Lecciso stanca dell’atteggiamento della Power

Una fonte molto vicina a Loredana Lecciso a fatto sapere al settimanale Nuovo che la compagna di Al Bano è davvero stanca dell’atteggiamento di Romina. Sono 20 anni che la danneggia e fa tutto per stuzzicarla. “Nelle interviste parla di sé come se fosse ancora la moglie di Albano, sul palco gioca a fare l’innamorata. Lory è davvero stanca”

Ma non solo, l’amico della show girl, ha fatto sapere anche che la scorsa estate durante un pranzo organizzato a Cellino San Marco da Al Bano, Romina anche in quel caso non ha posato l’ascia di guerra. Più volte su questa questione si è fatto avanti anche il grande maestro chiedendo ad entrambe di mettere la parola fine ai loro problemi.

Romina diffida la Lecciso e si allontana dalla sua amica Mara Venier

Nonostante siano passati tanti anni tra Loredana Lecciso e Romina Power la pace sembra essere ancora lontana. Più volte la compagna di Al Bano ha precisato che da parte sua non c’è nessun rancore ma questo suo atteggiamento non fa altro che allontanarla.

Ora, questa diffida ha alzato un nuovo muro, perchè oltre al danno di immagine questo comporta problemi anche un danno economico che non va sottovalutato. Intanto, a molti telespettatori non è passata inosservata la presenza della Power nel salotto di Silvia Toffanin.

Pare, infatti, che la diffida alla Lecciso non sia piaciuta nemmeno a Mara Venier, sua storica amica. Negli ultimi anni l’ex moglie di Albano ha sempre inaugurato le varie stagioni nel suo salotto mentre quest’anno la 71enne ha preferito l’ospitata dalla rivale a Verissimo. Cosa è accaduto tra le due?