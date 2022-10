Bestemmia in diretta al GF Vip? Signorini annuncia guai in vista per un concorrente (VIDEO)

Nel corso della puntata di ieri del GF Vip pare ci sia stato un caso di bestemmia in diretta. La faccenda è stata notata immediatamente da alcuni telespettatori, i quali hanno provveduto a riportare il video incriminato sui social.

Al termine della puntata, dunque, Alfonso Signorini ha comunicato ai concorrenti che gli autori stessero analizzando attentamente i filmati e, in caso di riscontro positivo, il concorrente incriminato sarà squalificato. Ma vediamo cosa è successo e chi si sarebbe reso protagonista di questa imprecazione.

Ecco il video della presunta bestemmia al GF Vip

Come di consueto, giovedì scorso è stata trasmessa una nuova puntata del GF Vip, la quale è stata davvero atipica, in quanto pare si sia verificato un caso di bestemmia in diretta. Purtroppo, non sarebbe la prima volta che concorrenti del reality show vengano squalificati per aver pronunciato delle imprecazioni, basti pensare a Denis Dosio e tanti altri. Ad ogni modo, non era mai successo fino ad ora che un concorrente si rendesse protagonista di un simile gesto in diretta.

Tutto sarebbe avvenuto durante la puntata di ieri del reality show. Alfonso Signorini stava trattando alcune faccende inerenti liti avvenute tra concorrenti in gara quando, improvvisamente, uno di loro ha detto una frase ambigua. Gli utenti del web sono convinti si tratti di una vera e propria bestemmia, pertanto, la faccenda è stata prontamente posta all’attenzione degli autori. Il protagonista di questo increscioso avvenimento è Amaurys Perez. (Continua dopo il post)

La produzione sta indagando: il messaggio di Signorini

In particolar modo, gli utenti di Twitter hanno provveduto a diffondere il video contenente la presunta bestemmia durante la diretta del GF Vip. In effetti, ascoltando l’audio con attenzione non sembra esserci tanto spazio per interpretazioni differenti. Ad ogni modo, durante la messa in onda, Alfonso Signorini non ha potuto provvedere immediatamente alla squalifica, in quanto ha ammesso che gli autori dovessero analizzare minuziosamente la faccenda.

Nel caso in cui dovesse esserci la certezza di quanto pronunciato da Amaurys, per lui ci sarà certamente il provvedimento più severo di sempre, la squalifica. Al momento, lo staff del reality show non si è ancora pronunciato sulla faccenda, quindi, è probabile che si stiano facendo ancora delle indagini. Non ci resta che attendere le prossime ore per capire come evolverà la vicenda.