Il Paradiso delle signore anticipazioni 18 ottobre: Ezio ha un piano, Clara quasi scoperta

Martedì 18 ottobre ci sarà una nuova puntata del Paradiso delle signore su Rai 1. In tale occasione vedremo che Ezio studierà un piano per riuscire ad ottenere l’annullamento del matrimonio da Gloria. Nel frattempo, però, la relazione tra i due genererà molta curiosità.

I giornalisti che intervisteranno Stefania in occasione della presentazione del suo libro mostreranno particolare interesse proprio per tale vicenda. Clara, invece, rischierà di essere scoperta, ma Alfredo riuscirà a proteggerla, ancora una volta. Vediamo tutto quello che succederà.

Clara quasi scoperta al Paradiso delle signore

Le anticipazioni della puntata del 18 ottobre del Paradiso delle signore rivelano che Ezio farà di tutto per riuscire a trovare il modo di ottenere l’annullamento del matrimonio con Gloria. L’uomo sembrerà anche essere riuscito a trovare un escamotage. Vittorio, invece, parlerà con le veneri dell’iniziativa inerente il lancio della posta del cuore, la nuova rubrica che riguarda la rivista del Paradiso Market.

Clara, intanto, continuerà a trascorrere le notti in magazzino e la situazione comincerà a generare un po’ di sospetti nei membri dello shopping center. Irene, infatti, comincerà a sospettare di Perico. Nello specifico, penserà che Alfredo sia solito portare le sue conquiste in magazzino. Il ragazzo, allora, dovrà immediatamente trovare il modo di salvare Clara, pertanto, si vedrà costretto a raccontare una bugia.

Anticipazioni 18 ottobre: Vittorio cerca il perdono di Matilde

Su di un altro versante, poi, vedremo che Vito avrà fatto il colloquio per il posto da contabile al Paradiso delle signore. Nella puntata del 18 ottobre, però, scopriremo che l’uomo non è stato assunto in un primo momento. In seguito, però, a causa di un imprevisto, le carte in tavola verranno completamente cambiate. L’uomo, dunque, diventerà un membro dello staff.

Intanto, Stefania andrà alla presentazione del suo libro e verrà intervistata da numerosi giornalisti. Molti di loro, però, mostreranno un certo interesse soprattutto per la storia tra Ezio e Gloria. Le domande sul loro matrimonio saranno davvero moltissime, pertanto, Marco avrà un’idea. Il giovane riuscirà a prendere appuntamento con un giornalista per far sì che i due protagonisti rilascino un’intervista privata.

Per quanto riguarda Vittorio, infine, l’uomo sarà mortificato per come si è comportato nei confronti di Matilde. Il direttore dello shopping center, infatti, farà di tutto per cercare di riconquistare la fiducia della dama. Riuscirà nel suo intento? Lo scopriremo nelle prossime puntate.