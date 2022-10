Oroscopo 15 ottobre 2022: Vergine combattuti, Pesci tenaci sul lavoro

Secondo l’oroscopo del 15 ottobre, i nati sotto il segno della Bilancia devono essere più determinati. I Gemelli hanno delle decisioni da prendere

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Giornata interessante dal punto di vista delle emozioni. Cercate di mantenere la calma e non vi fate prendere subito dall’entusiasmo. In amore bisogna farsi un esame di coscienza.

Toro. Ci sono giornate in cui siete espansivi e amate relazionarvi agli altri e altre, invece, in cui siete particolarmente introversi. Cercate di trovare il giusto compromesso onde evitare di avere problemi.

Gemelli. Le previsioni dell’oroscopo del 15 ottobre vi invitano ad essere più risoluti su certe decisioni. Non lasciate che siano gli altri a condizionare i vostri orientamenti. Se avete un’opinione contraria, esprimetela senza problemi.

Cancro. Vi sentite un po’ intrappolati nel lavoro. Spesso ci sono situazioni dalle quali potrebbe essere particolarmente difficile uscire. In ambito sentimentale, invece, godetevi qualche momento di relax in dolce compagnia.

Leone. Siate meno esibizionisti e concentratevi di più su quello che vi interessa davvero. Le cose esteriori sono destinate a svanire, quello che conta e, soprattutto, che è destinata a restare è la sostanza.

Vergine. Siete combattuti su alcune decisioni da prendere. Dal punto di vista professionale ci sono delle novità in arrivo, ma cercate di mantenere i nervi saldi, spesso vi fate prendere dall’impeto.

Previsioni 15 ottobre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Siete un po’ nervosi e questo potrebbe causare qualche disguido. In ambito professionale, invece, è tempo di prendere delle decisioni. Siate decisi e non lasciatevi mettere i piedi in testa.

Scorpione. Non siete amanti delle sorprese, in quanto preferite avere le cose sotto controllo. Ad ogni modo, in amore talvolta siete felici di vivere qualche situazione inaspettata.

Sagittario. Le previsioni dell’oroscopo del 15 ottobre vi invitano ad essere più risoluti. Non temporeggiate. Se desiderate ardentemente una cosa, cercate di impegnarvi allo scopo di raggiungerla.

Capricorno. Il lavoro sarà piuttosto impegnativo nei prossimi giorni. Molti dei nati sotto questo segno sono stanchi, tuttavia, è necessario stringere i denti se si vuole arrivare lontano.

Acquario. Approfittate di questa giornata di ottimismo per sbrigare le faccende che, solitamente, non gradite particolarmente. In ambito professionale, invece, ci sono un po’ di arretrati da smaltire.

Pesci. Siete alquanto tenaci e determinati sul lavoro. Amate mettervi in gioco e vedere fino a che punto potete arrivare per conseguire i vostri obiettivi. In amore, invece, questo lato caratteriale viene un po’ meno per l’orgoglio.