Ilary Blasi rompe il silenzio sull’investigatore privato, ha davvero pedinato Totti? La verità

In questo periodo sono davvero moltissime le voci trapelate sul web in merito alla fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Una di esse era stata diffusa da Ezio Denti, il quale ha dichiarato di essere stato ingaggiato dalla showgirl come investigatore privato per scoprire i tradimenti di Totti con Noemi Bocchi.

Dopo numerose indiscrezioni a riguardo, però, la Blasi ha deciso di rompere il silenzio una volta per tutte. Nello specifico, la donna ha parlato attraverso il suo legale, l’avvocato Alessandro Simeone. Quest’ultimo ha scritto una lettera a Dagospia in cui ha chiarito come stiano realmente le cose.

Le dichiarazioni di Ezio Denti, presunto investigatore privato di Ilary Blasi

Tra le tante cose trapelate su Francesco Totti e Ilary Blasi c’è stata anche una notizia relativa ad un investigatore privato ingaggiato dalla donna per seguire suo marito. La persona a cui sarebbe stato affidato questo incarico è Ezio Denti. Quest’ultimo ha dichiarato che la conduttrice dell’Isola dei Famosi gli avrebbe pagato ben 75 mila euro per fare dei veri e propri pedinamenti all’ex calciatore della Roma.

Proprio attraverso tali indagini sarebbe venuto fuori il tradimento dell’ex calciatore con Noemi Bocchi. Si è parlato addirittura di droni, di telecamere a infrarossi e gps. Ebbene, alla luce di tutte queste dichiarazioni, Ilary ha deciso di rompere il silenzio. Il suo avvocato Alessandro Simeone, infatti, ha smentito categoricamente tutte le dichiarazioni esposte da Ezio Denti.

L’avvocato della Blasi smentisce i pedinamenti su Francesco Totti

In particolar modo, Simeone ha spiegato che non c’è mai stato nessun rapporto tra l’investigatore privato e la signora Ilary Blasi al fine di pedinare Francesco Totti. Ilary, inoltre, non ha neppure mai pagato la cifra di 75 mila euro per effettuare tutti i pedinamenti. Risulta essere altresì falsa la notizia inerente dei presunti messaggi che Totti avrebbe trovato sul cellulare di Ilary in merito a conversazioni intercorse tra la donna ed Ezio Denti.

Quest’ultimo, inoltre, è già stato diffidato dall’accostare il suo nome a quello della conduttrice Mediaset. Insomma, stando a quanto emerso, pare proprio che tutto quello che ha raccontato l’investigatore privato sul conto della coppia sia assolutamente falso. Ricordiamo che in queste ore c’è la prima udienza in cui Ilary dovrà elencare tutti gli oggetti personali che pare Totti le abbia sottratto. Non ci resta che attendere per le novità.