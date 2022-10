Elettra Lamborghini nuova stoccata a Ginevra? La cantante finalmente rompe il silenzio (VIDEO)

Elettra Lamborghini ieri ha pubblicato una Instagram Storie che in molti hanno ritenuto essere una stoccata alla sorella Ginevra. Questa non sarebbe la prima volta in cui la cantate si comporta in modo un po’ ambiguo.

Ad ogni modo, se le altre volte è sempre rimasta in silenzio ed ha lasciato i fan crogiolarsi nei loro dubbi, adesso ha deciso di rompere il silenzio. La donna, infatti, ha svelato se ha mandato frecciatine a sua sorella oppure no.

La presunta stoccata di Elettra contro Ginevra

In queste ore, Elettra Lamborghini ha registrato delle Instagram Stories in cui ha chiarito, una volta per tutte, se ha lanciato una stoccata a sua sorella Ginevra. Il dubbio è sorto nel momento in cui la cantante ha pubblicato sul suo account l’immagine di una donna disperata e nauseata con la mano sulla fronte. In molti hanno associato questo scatto ad una frecciatina per sua sorella Ginevra.

Da poco, però, Elettra ha dissipato ogni dubbio. Attraverso un nuovo video su Instagram, infatti, la donna ha chiarito che lei adopera il suo account nel modo in cui ritiene più opportuno. Molto spesso pubblica dei commenti e dei contenuti random che, non necessariamente, devono essere associati a qualcuno. Elettra è una donna estremamente libera, pertanto, non è soggetta ad alcun tipo di condizionamento.

La Lamborghini chiarisce la situazione una volta per tutte

Stando a quanto emerso, dunque, si è evinto che Elettra Lamborghini non abbia lanciato nessuna stoccata alla sorella Ginevra. Se avesse voluto dirle qualcosa, lo avrebbe fatto tranquillamente, senza nascondersi dietro delle frecciatine. Attraverso tale commento, dunque, la giovane ha smentito anche le precedenti voci inerenti dei presunti commenti contro la sua consanguinea. Nel momento in cui la cantante ha voluto commentare l’esperienza di sua sorella al GF Vip lo ha fatto mediante i suoi legali.

In più di un’occasione, infatti, la protagonista ha fatto sapere alla produzione del programma di aver emanato delle diffide. Esse sono state condivise anche sul suo profilo Instagram. Pertanto, quelli sono stati gli unici momenti in cui Elettra ha menzionato sua sorella. Tutto il resto, invece, sono soltanto delle supposizioni da parte dei telespettatori che, a tutti i costi, ci vedono il gossip in ogni tipo di comportamento. Intanto Ginevra sembra essersi ripresa alla grande dopo la squalifica. Sta di fatto che sui social è sempre solare e gioiosa.