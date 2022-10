Uomini e Donne, puntata lunedì 17 ottobre: bacio al trono classico e una decisione

La puntata di lunedì 17 settembre di Uomini e Donne comincerà da dove si era interrotta quella di venerdì scorso. Nello specifico, vedremo che i riflettori continueranno ad essere puntati sugli esponenti del trono classico.

Si vedrà l’esterna tra Federico e Noemi e, successivamente, anche quella tra l’altro Federico e la corteggiatrice Alice. Per loro ci sarà un bacio. Al trono over, invece, ci sarà uno scontro particolarmente concitato.

Baci e decisioni al trono classico di Uomini e Donne

Nella puntata del 17 ottobre di Uomini e Donne vedremo che Maria De Filippi mostrerà l’esterna che c’è stata tra Federico e Noemi. I due sembrano trovarsi sempre meglio, il che va a scapito dell’altra corteggiatrice. Successivamente, poi, si passerà all’altro Federico. Il ragazzo ha conosciuto una ragazza di nome Alice e tra i due c’è stata una certa sintonia. Nel corso della puntata, infatti, vedremo la loro esterna e i due si scambieranno anche il loro primo bacio.

In studio, chiaramente, commenteranno l’accaduto e tutti rimarranno spiazzati dalla tempestività di questo avvenimento. Per quanto riguarda il trono over, invece, un esponente deciderà di dichiararsi per Federica. Il ragazzo ammetterà di nutrire un interesse per l’Aversano, pertanto, passerà al trono classico. La ragazza non sarà molto entusiasta, ma accetterà comunque di conoscerlo.

Spoiler 17 ottobre: liti al trono over

Passando al trono over, invece, la situazione sarà decisamente più movimentata. In particolar modo vedremo che Roberta e Alessandro siederanno al centro dello studio per raccontare come stiano andando le cose tra loro. I due stanno proseguendo la loro conoscenza, ma daranno luogo ad una discussione. Essa nascerà a causa di un messaggio che, a quanto pare, ha generato discordia.

I toni si inalbereranno parecchio, al punto che sarà necessario, come al solito, l’intervento di Maria De Filippi. Al centro studio, poi, saranno chiamati anche Pino e Marina. I due si stanno conoscendo e le cose sembreranno andare per il verso giusto. Tina e Pinuccia avranno una nuova discussione, al punto che la dama finirà nuovamente in lacrime.

Della dama e di Alessandro, invece, non si parlerà. A quanto pare tra i due non c’è più molto da dire. Se ci sarà tempo, poi, si parlerà anche di Federica e Lavinia del trono classico. La prima è uscita con Federico, mentre la seconda con Francesco. Specie loro due si sono trovati così bene al punto da scambiarsi quasi un bacio.