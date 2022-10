Fuga d’amore per Antonella Clerici e Vittorio Garrone: Ecco dove li hanno visti

É Sempre Mezzogiorno ha bisogno di “fermarsi” per via della creazione del nuovo governo. Antonella Clerici ha trascorso un weekend romantico con il compagno Vittorio Garrone: è qui che hanno deciso di andare

Antonella Clerici ha ritrovato un nuovo splendore da quando ha annunciato di aver ritrovato l’amore con Vittorio Garrone, ed è evidente in modi molto visibili. Per essere al suo fianco, Antonella lascia Roma e il caos cittadino con la figlia Maelle. La loro nuova casa è in Piemonte, in una zona boschiva a contatto con la natura, dove possono distrarsi e condurre una vita più serena e serena.

Il post della Clerici mostrano una foto calda e accogliente della famiglia, la loro gioia e la loro complicità che traspare insieme. Inoltre, anche la nuova trasmissione di Rai 1 a mezzogiorno ricorda l’ambiente attuale “casa” della conduttrice e del suo nuovo compagno. Non siamo riusciti a vederla in televisione questo fine settimana, quindi l’ha usato per condividere una fuga romantica sui social media. Ecco dove si trovano e la città che hanno scelto, per rilassarsi insieme per qualche giorno.

Antonella Clerici e Vittorio Garrone scappano dall’Italia: ecco la loro destinazione per il weekend

Per molti può sembrare banale, per altri è una delle mete preferite e un classico intramontabile per tutti gli innamorati. Antonella Clerici e Vittorio Garrone “scappano” a Parigi per un fine settimana entrambi lontano dal lavoro e dalla routine quotidiana.

I due parlavano da tempo di un matrimonio alle loro porte e hanno ripetutamente affermato di essere molto vicini a compiere un passo così importante. I loro figli ora sono cresciuti e formano una grande famiglia affiatata, in attesa del classico “sì” per completare questo bellissimo quadro.

Tutto è tranquillo al momento, e ai due piace essere “innamorati” e concedersi insieme nuovi posti lontani dalla loro vita quotidiana. Il nuovo governo ha di fatto sospeso lo spettacolo della conduttrice, quindi lo spettacolo non è andato in onda ne ieri e ne oggi. Riprenderà con la nuova settimana con tutti i protagonisti in contemporanea.

Conoscendo Antonella e il modo in cui si apre al pubblico senza filtri, non avrà problemi a dirle cosa ama di più della capitale francese, in particolare le prelibatezze più succose da gustare a Parigi.