Pinuccia della Giovanna contro Tina Cipollari: Il figlio Davide rompe il silenzio

Il contrasto tra Tina Cipollari e Pinuccia della Giovanna non è diminuito. Era Giorgio, il figlio della dinamica e schietta signora di Vigevano

La puntata di ieri pomeriggio di “Uomini e Donne” ha acceso l’ennesimo conflitto tra Tina Cipolari e Pinuccia della Giovanna. L’editorialista ha accusato la donna di perseguire un amore che non esisteva e di mettersi troppo spesso al centro dell’attenzione.

Il suo amato Alessandro ha più volte dichiarato di non volere nulla da lei se non l’amicizia. La signora di Vigevano però non si è arresa e ha cercato in tutti i modi di intromettersi tra lui e le sue corteggiatrici, sperando di essere l’unica a per le eventuali esterne, per i compleanni e per i balli che si fanno in studio. Entrambe spesso si scontrano con toni anche abbastanza accesi.

Questo venerdì, Tina le ha regalato un po’ di “Villana e cafona” per esprimere alcune delle sue parole passate e presenti che semplicemente non le piacevano. In effetti, è stato schietta nel mettere al centro il matrimonio della Cipollari, il suo aspetto e il suo rapporto con la madre con la quale è molto premurosa. La rivista ufficiale della trasmissione ha raggiunto il figlio di Pinucia, Giorgio, che ha finalmente espresso le sue opinioni sulla faida che sembra non essersi affatto risolta.

Dopo innumerevoli liti con Tina Cipollari, il figlio di Pinuccia dice: “Basta mamma!”

In un’intervista alla rivista ufficiale Uomini e Donne, il figlio di Pinuccia della Giovanna, Giorgio, ha rotto il silenzio sulla partecipazione della madre al famoso dating show e su tutte le litigate con Tina Cipollari. In modo molto sarcastico, ha implicitamente concordato con l’editorialista, dicendo: “Basta parlare sempre di Vigevano, mica sei il sindaco!“. Infatti, una delle critiche più frequenti nei suoi confronti riguarda il suo continuo ripetersi della sua città di origine e l’importanza della sua appartenenza a quel luogo.

Giorgio si è poi complimentato con la madre Pinuccia, dicendo che sarebbe stato più emozionato di lei in una situazione del genere e non poteva gestire tutto con la lucidità che ha la madre, che si presentava sempre con atteggiamento d’acciaio. Il ragazzo ha detto che potrebbe essere stato il lavoro di sua madre nel corso degli anni ad aiutarla a rafforzarsi, creando una “corazza” che funziona per lei oggi, ogni volta che entra in contatto con più persone e in situazioni diverse.

Per quanto riguarda l’accesa lite nella trasmissione in diretta, ha concluso che i due si sono confrontati non appena sono tornati a casa, e se ci fosse stato un comportamento eccessivo da incolpare, Giorgio non avrebbe avuto paura di rivelarsi a sua madre.