Oggi è un altro giorno: Vanessa Gravina vuota il sacco su Jerry Calà: “Sul set mi trattava….

Nello studio di Serena Bortone, l’attrice Vanessa Gravina de Il Paradiso delle Signore rompe il silenzio su Jerry Calà. Queste sono le sue parole

Oggi è un altro giorno la nuova puntata di ieri ha visto in onda il format di Serena Bortone, in cui trovano spazio le interviste dal mondo dello spettacolo, della musica, della politica. In studio la conduttrice ha fatto partecipare Vanessa Gravina, nota per la terrificante “Contessa” de Il Paradiso delle Signore. Quest’ultima ha detto qualcosa di inedito relativamente a suoi precedenti lavori con l’attore Jerry Calà. Ecco di cosa si tratta.

Vanessa Gravina ha lavorato per molti anni nell’industria cinematografica e televisiva sin dalla tenera età. Invitata nello studio di Serena Bortone con il sottofondo Hypnotize, ammette di averle ricordato di ricominciare da capo, una melodia rivitalizzante dopo un secondo lockdown, un modo per recuperare le forze, e una donna si accinge a rilasciare una lunga intervista.

La contessa de Il Paradiso delle Signore racconta la sua passione per il pugilato, alcune storie d’amore folli e un’infanzia in parte avulsa dal suo lavoro, mentre racconta i vari artisti con cui ha lavorato. Se Gianni Morandi viene definito un “OGM”, ovvero un organismo geneticamente modificato, perché in grado di mantenere in ogni momento la condizione di un bambino, allora anche Jerry Calà ha qualcosa da dire.

“Lui e Marco Risi mi davano sempre tante responsabilità”, Vanessa Gravina vuota il sacco su Jerry Calà

Vanessa Gravina ha iniziato a lavorare nell’industria cinematografica da bambina, guadagnandosi una nomination ai Nastri d’argento per un film: Colpo di Fulmine. Sul set del film, l’attrice ha avuto la possibilità di lavorare con Jerry Calà, che questo pomeriggio le ha inviato un videomessaggio in in trasmissione.

L’ex di Mara Vanier ha detto in diretta tv: “Ciao cara Vanessa, è passato qualche anno, avevi 11 anni e mezzo quando abbiamo fatto quel delizioso film, Colpo di fulmine, e io mi indispettivo sul set perché a volte sbagliavo le battute, non le ricordavo e tu eri perfetta, una maestrina. Si capiva già che saresti diventata una bravissima attrice. Ti ricordo con affetto, spero di vederti prima o poi, ti abbraccio e sappi che io ti guardo al Paradiso delle signore!“. A queste parole Vanessa ha risposto di come si sentiva sul set con Calà.

“Fu veramente tanto caro con me. C’era Marco Risi che era il regista. Ed entrambi erano simpatici, bravi e anche belli. Mi trattavano già come un’adulta. Mi davano una responsabilità, già sapendo che non li avrei delusi. Era una soddisfazione ma anche una responsabilità“.