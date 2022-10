Terra Amara torna in onda, è ufficiale

Terra Amara è pronta a tornare in onda dopo la pausa delle scorse settimane

La sopa opera turca finalmente tornerà sul piccolo schermo dopo il blocco deciso da Mediaset nelle scorse settimane. Il pubblico si era molto affezionato a Demin e Zuleija, e proprio per questo motivo quando improvvisamente non si sono visti più i propri beniamini hanno perso le staffe.

A quanto pare però è pronta a ritornare in onda e a prendere il posto di Una Vita – Acacias 38, che a breve chiuderà i battenti.

Una Vita chiude i battenti: Terra Amara prende il suo posto

Come riporta DavideMaggio.it, e come anticipato già alla fine dell’estate, sarà Terra Amara l’erede che Mediaset ha deciso di schierare al posto di Una Vita. Ma quando andrà in onda dunque l’ultima puntata della soap spagnola?

Il tanto atteso finale, che in Spagna è già andato in onda, verrà trasmesso sabato 12 novembre, quindi dovremmo aspettare ancora un altro mesetto. Quindi, i fan che avevamo mal digerito questo brutto e strano stop della serie turca ad oggi possono tirare un sospiro di sollievo.

La soap opera turca torna in onda dal prossimo novembre

Stando alle prime anticipazioni circolate in rete, Terra Amara avrà il suo debutto su Canle 5 da lunedì 14 novembre, a cambiare però saranno gli orari. La soap non coprirà più, a differenza dell’estate, la fascia precedente Pomeriggio 5 condotto da Barbara d’Urso, ,a quella della serie spagnola Una Vita.

Molto probabilmente, inoltre, un’altra novità riguarderà il giorno in più di messa in onda: non più solo dal lunedì al venerdì ma anche il sabato pomeriggio. Insomma, una bellissima notizia per i tantissimi telespettatori che fin dal primo giorno hanno seguito le vicende di casa Yaman con amore.

La nuovissima serie ha riscosso un successo clamoroso, infatti, parliamo di uno share pari al 20 21%. Una media incredibile che di certo nemmeno la rete ammiraglia si aspettava.

I tre protagonisti della serie hanno convinto il pubblico e di certo non mancheranno, stando alle anticipazioni nuovissimi colpi di scena. Riusciranno Zulejila e il suo Yilmaz a tornare insieme? Per adesso non ci resta altro che attendere l’inizio.