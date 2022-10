Grande Fratello Vip, vergognosa insinuazione di Edoardo su Sophie e Alessandro: la regia censura ma tardi..

Nelle scorse ore Edoardo avrebbe fatto una clamorosa rivelazione su Sophie Codegoni e Alessandro, presenti la scorsa edizione

Edoardo è stato censurato dal Grande Fratello Vip dopo una insinuazione “hot” con protagonisti Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, ex concorrenti della passata edizione.

Le sue parole hanno subito fatto il giro del web e sono in tanti in queste ore ad indignarsi. Cosa è accaduto? Scopriamolo insieme.

Edoardo fa un’insinuazione bollente su Sophie e Alessandro

Secondo Edoardo, attuale concorrente del Grande Fratello Vip, Sophie e Alessandro nella Casa del GF Vip avrebbero avuto dei rapporti particolarmente intimi nel corso della loro permanenza.

Il gieffino non ha nascosto che “Basciano si è fatto fare un…”. Ovviamente chi in quel momento seguiva la diretta ha sentito benissimo e la regia non ha fatto in tempo a censurare il tutto. Di conseguenza il video ha fatto subito il giro in rete anche se dopo poco è stato subito cancellato sulle varie piattaforme.

Comunque edoardo che dice che sophie a basciano gli ha fatto un lavoro di bocca, onestamente va fatto twittare, perché lo schifoso l’ha detto sotto le telecamere.Ecco cosa vuole da antonella e perché ci torna, perché è un affamato. #GFvip #Gintonic — Bitchbye (@Bitchby34793686) October 14, 2022

I fan dei #Basciagoni, sono scesi in campo accusando il concorrente di non rispettare la privacy delle persone e di non avere altri argomenti per mantenere l’attenzione su di sé. Al momento non sappiamo se Alfonso Signorini prenderà le parti dei due ragazzi che ancora oggi continuano a vivere serenamente la loro storia lontani dalle telecamere.

Il popolo web contro il gieffino

Ciò che ha riferito Alessandro ai suoi compagni di avventura non è piaciuto affatto al popolo web che subito si è rivolto sui social per dire la sua. Gli internauti non hanno gradito tali rivelazione spiegando che queste cose intime dovrebbero rimanere tali.

Per Donnamaria qualcuno ha chiesto anche un’intervento disciplinare. Ora, bisognerà vedere cosa dirà Alfonso ma anche gli stessi interessati. Insomma, anche in questo caso una nuova polemica che poteva essere di certo evitata.

Per ora non ci resta che attendere nuovi aggiornamenti.