Piero Angela torna in televisione: grandi novità in arrivo

Torna su Rai 3 torna l’immenso Piero Angela, con un nuovo interessante programma registrato poco prima della morte e pensato per i più giovani

Grandi novità in arrivo per gli amanti di Piero Angela. Il noto giornalista e conduttore televisione è tornato con grande entusiasmo sul piccolo schermo con un programma dedicato interamente ai ragazzi. “Preparsi al futuro” questo è il nome del nuovo progetto. Ma andiamo a vedere insieme tutti i dettagli e le anticipazioni di questo nuovo progetto .

Piero Angela torna in televisione: il nuovo progetto

A distanza di soli due mesi dalla drammatica scomparsa di suo padre, Piero Angela si è detto pronto per questa nuova esperienza in televisione con Preparasi al Futuro. Il ciclo di 16 incontri, in programma nei prossimi venerdì, rappresenta l’ultima fatica di Piero Angela, che ha sempre avuto a cuore i giovani e il futuro del Pianeta.

Consapevole delle gravi conseguenze dell’emergenza climatica ha deciso di soffermarsi su questa questione che a lui gli sta molto a cuore. In maniera semplice e molto attrattiva cercherà di dare insegnamenti e consigli ai ragazzi che al momento non sembrano capire la gravità di quello he potrebbe accadere in futuro.

in una recente intervista, Piero Angela ha spiegato che i ragazzi devono sapere cosa sta accadendo nel mondo e soprattutto devono essere consapevoli della gravità. Con i suoi programmi ha sempre cercato di farlo, in una maniera mai pesante.

L’obiettivo del conduttore e il successo della prima puntata

La puntata è andata in onda ieri pomeriggio e sembra già aver convinto il pubblico a casa. I risultati sono stati soddisfacenti e in tanti hanno apprezzato il suo ritorno. Intanto, Piero Angela si è prefissato un obiettivo ben preciso, che si rivolge proprio ai ragazzi.

Il suo scopo è quello di inserire nei programmi scolastici degli ultimi tre anni delle medie superiori una serie di spunti per riflettere sull’importanza della cultura scientifica dato che la nostra società è costretta a fare i conti con tante problematiche. Insomma, come sempre tanta attualità e non solo…