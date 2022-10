Sonia Bruganelli nel mirino dei fan: la location per la riunione di lavoro “è uno schiaffo alla miseria”

La moglie di Paolo Bonolis nel mirino dei fan: cosa è accaduto all’opinionista del GFVip

Ancora una volta Sonai Bruganelli è finita nell’occhio del ciclone. La moglie di Paolo Bonolis spesso è soggetta a critiche edc insulti da parte dei fan. Ora, che la sua popolarità è diventata ancora più nota grazie all’esperienza che sta vivendo come opinionista al GFVip, gli haters non smettono di tenerla sott’occhio e ogni suo movimento scatena caos e spesso indignazione. Andiamo a vedere insieme cosa è successo adesso.

La signora Bonolis di nuovo nel mirino dei detrattori

Chi conosce Sonia Bruganelli sa che è una provocatrice nata. La consorte di Paolo Bonolis più l’attaccano per la sua ricchezza più lei mostra sui social network cosa si può permettere. Non ha mai nascosto di essere benestante e di certo questo particolare per lei non è un problema.

Grazie ai suoi compensi elevati può permettersi qualsiasi cosa, gioielli, vestiti di grandi brand e addirittura un jet privato. Tuttavia gran parte degli haters non sopportano il suo ostentare, infatti viene costantemente criticata.

Di recente la Bruganelli ha condiviso uno scatto dove mostra un bagno che sembra laccato in oro. Ma a scatenare ancora di più i fan le sue parole, che come sempre sembrano delle vere e proprie frecciatine.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi)

Sonia Bruganelli fa infuriare i fan

Riunione di lavoro in una location un po’ di fortuna 😜😅 non so più che giorno sia… 😜😘 ps NON È UN BAGNO MA UNA CAMERA CON VASCA, ha fatto sapere Sonia Bruganelli ai suoi fan. Lo scatto in questione dove si vede lei con una vasca enorme alle spalle ha creato molta indignazione e polemiche sui social.

Come già detto in precedenza non è la prima volta che la consorte di Bonolis viene massacrata sul web per questo suo ostentare continuamente… Infatti, leggendo i messaggi sono in tanti a sottolinearlo ancora una volta.

“Nn lamentarti..! C’è chi veramente se la passa male…! D’altronde da donna di affari nn puoi nn avere pure rompicapi🙌 .-” Sempre ad ostentare sta ricchezza che cafona arricchita che sei.. e vedendo le tue stories che ti pavoneggi come una ragazzina con le tue fan Page di 5 sfigate”.