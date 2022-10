Uomini e Donne spoiler registrazione 14 ottobre: Ida e Alessandro in guerra, nuova eliminazione

Venerdì 14 ottobre è stata effettuata una nuova registrazione di Uomini e Donne. In tale occasione si è cominciato a parlare degli esponenti del trono over. In particolar modo, l’attenzione si è concentrata soprattutto su Ida Platano e Alessandro Vicinanza.

Tra i due sono sorte alcune discussioni, pertanto, ci sono stati dei diverbi infuocati in cui è intervenuta anche Roberta Di Padua. Per quanto riguarda il trono classico, invece, è sopraggiunta un’eliminazione e un colpo di scena.

Registrazione 14 ottobre trono over: ecco cosa è successo

Nel corso della registrazione del 14 ottobre di Uomini e Donne Ida e Alessandro sono stati nuovamente al centro dello studio. Dopo che il cavaliere ha dichiarato il suo amore per la Platano, i due hanno ripreso a frequentarsi. Le cose, però, non stanno andando nel migliore dei modi. Tra loro, infatti, ci sono spesso delle pesanti discussioni, dovute soprattutto ad alcune incompatibilità caratteriali. In particolar modo, Ida ha dato luogo ai soliti diverbi che aveva anche con Riccardo.

Sulla faccenda, poi, è intervenuta anche Roberta, la quale ha ammesso di non credere affatto all’amore di Alessandro per Ida. Il suo intervento, chiaramente, ha causato un bel putiferio in studio. Ida si è alterata ed è nata una discussione piuttosto accesa. Per quanto riguarda Riccardo, invece, il cavaliere è rimasto stranamente in silenzio cercando di non intervenire affatto sulla questione.

Colpi di scena ed eliminazioni al trono classico di Uomini e Donne

In merito al trono classico, invece, nella registrazione del 14 ottobre di Uomini e Donne si è parlato prevalentemente delle donne. In merito a Federica, quest’ultima è uscita con un corteggiatore di nome Federico. Quest’ultimo si era autoeliminato, ma la tronista ha deciso di andare a riprenderlo in quanto molto presa da lui. I due, infatti, hanno dato luogo ad un’esterna molto intrigante.

Anche Gabriele ha deciso di autoeliminarsi in quanto crede che la tronista non sia interessata a lui e, in effetti, ha ragione. Federica lo lascia andare senza battere ciglio. Lavinia, invece, è uscita nuovamente con Alessio, ma i due hanno avuto dei diverbi nel corso dell’esterna. Anche in studio proseguiranno con una discussione particolarmente accesa. A quanto pare, la dama non sta apprezzando molto alcuni comportamenti del ragazzo, probabilmente poiché non crede molto alla sua buona fede. I due Federico, infine, non sono stati chiamati in causa, si parlerà di loro nella prossima registrazione