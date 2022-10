Oroscopo 16 ottobre 2022, classifica: Ariete giù, Pesci emotivi

Secondo l’oroscopo del 16 ottobre 2022, i nati sotto il segno dell’Acquario devono lasciarsi andare in amore. Gli Scorpione sono in grande forma

Oroscopo dei primi sei segni

1 Scorpione. Siete in grande forma. Approfittate di questo momento di ottimismo per concedervi qualche piccola follia. In amore dovete osare, mentre sul lavoro muovetevi solo se avete tutto sotto controllo.

2 Bilancia. In amore è importante non battere la fiacca. Lottate fino in fondo per ottenere gli obiettivi che vi siete prefissati. Se siete in attesa di una risposta in ambito professionale, allora siate pronti, potrebbe arrivare presto.

3 Vergine. A cosa siete disposti pur di ottenere la felicità? L’oroscopo del giorno 16 ottobre vi invita a farvi questa domanda, a seconda della risposta, agite di conseguenza. Nel lavoro talvolta è necessario non farsi troppi scrupoli.

4 Toro. Se volete raggiungere dei traguardi importanti, dovreste essere pronti a tentare il tutto per tutto. Non lasciatevi intimorire da chi proverà a sminuirvi e a rendere incerto il vostro futuro.

5 Leone. Giornata interessante per le faccende di tipo amoroso. Le stelle sono positive, quindi è il caso di osare. Nel lavoro, invece, siate un po’ più attenti, potrebbe esserci qualche piccolo intoppo tra oggi e domani.

6 Cancro. Siete tendenzialmente tranquilli, tuttavia, non date mai nulla per scontato. Iniziate nuovi progetti e cimentatevi in nuove avventure, vedrete che riuscirete a trarre dei buoni risultati.

Previsioni 16 ottobre ultimi sei segni

7 Acquario. In amore sentite il bisogno di lasciarvi andare e di vivere momenti spensierati con il partner. Se siete single, invece, godetevi la vostra libertà e, soprattutto, la vostra compagnia. Non tiratevi indietro dinanzi le difficoltà.

8 Pesci. State affrontando un periodo contraddistinto da una forte emotività. Cercate di mantenere la calma e di non lasciarvi sopraffare dal vostro istinto. Buon momento per il lavoro, ma siate cauti.

9 Sagittario. se una persona cara sta affrontando un momento di difficoltà, tendetegli una mano. Compiere delle buone azioni è sempre gratificante, soprattutto perché ricordate che tutto ciò che fate torna sempre indietro.

10 Capricorno. La luna è leggermente contraria e questo potrebbe favorire la nascita di litigi. Dal punto di vista dei rapporti interpersonali, invece, è opportuno mantenere la calma e non lasciarsi sopraffare dalla rabbia.

11 Ariete. Non è sicuramente un buon momento per intavolare discussioni o per cercare di dare luogo a dei chiarimenti. In questo periodo vi sentite particolarmente agitati, quindi, è il caso di agire con cautela, senza commettere scelleratezze.

12 Gemelli. In amore siete un po’ sfortunati. L’Oroscopo del giorno 16 ottobre, però, vi invita a tenere gli occhi aperti, in quanto potreste ricevere una sorpresa da un momento all’altro. Sul lavoro ci sono delle tensioni.