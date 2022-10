Oroscopo 17 ottobre 2022: Toro giù di corda, Scorpione in rimonta

Le previsioni dell’oroscopo del 17 ottobre 2022 esortano i Gemelli ad essere un po’ più espansivi in amore. I Sagittario vanno verso delle scoperte interessanti

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Se siete alla ricerca dell’anima gemella, smettete di cercare. Ricordate che le cose belle arrivano improvvisamente. Solo quando crederete di non avere più bisogno di una cosa, essa si manifesterà e vi spiazzerà.

Toro. Non siete particolarmente affabili in questa giornata. L’Oroscopo del 17 ottobre vi invita ad essere un po’ più socievoli in ambito amicale. I rapporti sentimentali, invece, potrebbero giungere ad un duro epilogo.

Gemelli. Cercate di essere più presenti nei rapporti interpersonali. Non aspettate che siano sempre e solo gli altri a fare passi nei vostri confronti. Impegnatevi anche allo scopo di dimostrare i vostri sentimenti e le vostre intenzioni.

Cancro. Quando vi mettete in testa una cosa, difficilmente cambiate idea. Ci sono situazioni che possono essere risolte attraverso il dialogo. Buon momento per dedicarsi alle nuove avventure.

Leone. I nati sotto questo segno sono destinati a grandi cose in questo momento. Se non siete ancora arrivati in vetta, impegnatevi allo scopo di scalare quanto prima la montagna e ricordate di essere sempre umili.

Vergine. Non è tempo di tirare troppo la corda in ambito sentimentale. Ci sono delle novità in arrivo, ma è opportuno valutare attentamente i pro e i contro prima di prendere delle decisioni. Cambiamenti anche sul lavoro.

Previsioni 17 ottobre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Le stelle sono un po’ ballerine. Questo è un momento caratterizzato da tanti alti e bassi. Prendete sul serio le emozioni e i sentimenti delle persone che vi circondano e siate un po’ più empatici. Talvolta nella vita + importante.

Scorpione. Oggi vi sentite carichi e pieni di energia. Approfittate di questo momento di ottimismo per smaltire tutte le cose che avete accumulato. In ambito sentimentale vi sentite molto più espansivi.

Sagittario. In questo periodo potrebbero venir fuori dei lati del vostro carattere che non vi aspettavate neppure di avere. Potreste rimanere stupiti da ciò che siete in grado di portare a termine. In ambito professionale date il tutto per tutto.

Capricorno. Impegnatevi affinché i vostri sogni non restino solamente tali. In amore potrebbe esserci qualche piccolo momento di sconforto. Ad ogni modo, cercate di cogliere al volo delle occasioni che potrebbero presentarsi.

Acquario. Giornata impegnativa quella di oggi. Ci sono molte cose da mettere a punto. Se state uscendo da un periodo di stallo, adesso è tempo di rimboccarsi le maniche e darsi da fare allo scopo di ottenere tutti i risultati sperati.

Pesci. Ci sono novità in arrivo per quanto riguarda la sfera professionale. Ad ogni modo, non siate troppo frettolosi. Ricordate che la pazienza è la virtù dei forti. Emotivamente vi sentite un po’ instabili, cercate di fare pace con voi stessi.