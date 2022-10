GF Vip, Giulia Salemi diventa opinionista? Sonia Bruganelli è a rischio

In queste ore sul web si stanno rincorrendo notizie alquanto sbalorditive in merito al futuro di Giulia Salemi al GF Vip, la giovane potrebbe essere proposta ad opinionista. A lanciare questa bomba è stato l’influencer Alessandro Rosica.

Nel corso di una recente intervista su Mio, l’esperto di gossip ha parlato del grande successo che sta riscuotendo la fidanzata di Pierpaolo Pretelli. Alfonso Signorini e lo staff del reality show, infatti, pare stiano valutando l’ipotesi di una promozione per la giovane. Vediamo cosa è emerso.

Promozione in arrivo per Giulia Salemi al GF Vip?

Giulia Salemi potrebbe davvero diventare la nuova opinionista del GF Vip? Sicuramente è presto per avere conferme, in quanto l’edizione numero 7 del programma è cominciata da circa un mese. Ad ogni modo, dietro le quinte del format pare si stia pensando già al futuro. La prossima edizione del reality show, infatti, potrebbe essere caratterizzata dall’arrivo inatteso di nuovi opinionisti per apportare una ventata di novità al programma.

Considerando l’ottimo lavoro che sta facendo Giulia nel ruolo di portavoce dei social, è probabile che dall’anno prossimo sarà proprio lei a sedere sulla poltrona attualmente occupata da Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Proprio a proposito di quest’ultima, inoltre, c’è una grande novità. Giulia, infatti, potrebbe prendere il posto proprio della moglie di Paolo Bonolis.

Giulia opinionista al posto di Sonia Bruganelli?

Ricordiamo che Sonia Bruganelli l’anno scorso aveva dichiarato che non avrebbe voluto ricoprire nuovamente il ruolo di opinionista del programma. Contrariamente ad ogni aspettativa, però, la donna ha accettato il secondo mandato, ma è quasi impossibile che questo possa accadere anche una terza volta. Proprio per tale motivo, è probabile che dall’anno prossimo Giulia Salemi possa prendere il suo posto come opinionista del GF Vip.

La giovane influencer potrebbe esercitarsi in questo ruolo già durante l’edizione di quest’anno del programma. In particolar modo, infatti, nel periodo di Natale, Sonia sarà sicuramente assente per qualche puntata per le consuete vacanze fuori porta che fa ogni anno con la sua famiglia. Ebbene, in tale lasso di tempo, la sua sedia potrebbe essere occupata proprio dalla Salemi. In quel periodo, quindi, Giulia potrebbe avere l’occasione di ambientarsi un po’ in questo ruolo e, soprattutto, di dimostrare se sia all’altezza di questo incarico oppure no.