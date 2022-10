Ballando con le stelle, guai in arrivo per Milly Carlucci: interviene il Codacons

Ballando con le stelle come il Grande Fratello Vip: interviene il Codacons

Ancora una volta al centro delle polemiche il programma condotto da Milly Carlucci. Questa sera va in onda una nuova attesissima puntata ma per lei sono in arrivo brutte notizie.

Il Codacos, ovvero l’associazione dei consumatori ha fatto sapere che è pronto a denunciare Selvaggia Lucarelli. Il motivo?

La Giurata di Ballando con le Stelle è accusata di avere dei conflitti di interesse nel dance show, trovandosi a dover giudicare il fidanzato Lorenzo Biagiarelli.

Selvaggia Lucarelli accusata dal Codacons

La giurata di Ballando con le stelle non ha preso bene questa critica, definendo tale attacco inutile. Ma non solo, la giornalista crede che sia davvero ridicolo tale accusa, anche perchè sa che il presidente dell’associazione ha con lei un conto in sospeso.

L’associazione dei consumatori ha minacciato denunce anche alla Rai, e per questo motivo la giurata ci è andata giù pesante. Molte persone del pubblico insomma si sono lamentate di questa presenza del suo compagno nel talent di Milly Carlucci. Una presenza che la stessa conduttrice aveva già spiegato, sottolineando quanto questo non avrebbe inferito su Selvaggia, sempre schietta e sincera con tutti.

Il comunicato arrivato alla giurata di Ballando con le stelle

Nel comunicato l’associazione ha rivolto un duro affondo contro Selvaggia Lucarelli, insinuando che come giurata potrebbe non dimostrare oggettività nei confronti di Lorenzo Biagiarelli.

Come già detto in precedenza, a queste accuse aveva risposto prima che intervenisse il Codacons, Milly Carlucci. Lei al momento è molto tranquilla e serena perchè sa quanto vale la sua collaboratrice.

Negli anni la giornalista non si è mai tirata indietro nel dire la sua, e proprio questo motivo spesso viene criticata per la troppa sincerità, senza avere tatto.

Anche il questo caso, Selvaggia non è rimasta in silenzio e dal suo account social si è difesa, lanciando un messaggio al presidente dell’associazione:

“Per la cronaca, il presidente del Codacons me l’ha giurata perché due anni fa ho difeso pubblicamente Fedez per le querele pretestuose dell’associazione contro di lui. Quindi, per non smentirsi, il presidente ha iniziato con me”.