Uomini e Donne registrazione 15 ottobre: nasce un quadrilatero, Riccardo via?

Sabato 15 ottobre c’è stata la seconda registrazione della settimana di Uomini e Donne. Anche in tale occasione ne sono accadute di tutti i colori, specie per quanto riguarda il trono over. In particolar modo, si è parlato di Ida e Alessandro, ma nella faccenda si è intromessa anche Roberta.

Riccardo è apparso alquanto infastidito, al punto da manifestare l’intenzione di andare via. Al trono classico, invece, un corteggiatore ha deciso di autoeliminarsi. Nono sono mancati i consueti show di Tina Cipollari.

Quadrilatero al trono over di Uomini e Donne

Altra registrazione davvero concitata quella del 15 ottobre di Uomini e Donne. In tale occasione si è partiti dal trono over. Al cento dello studio si sono seduti Ida e Alessandro. I due dovevano andare a cena insieme ma non l’hanno fatto poiché la Platano è gelosa di Roberta. La donna ha visto delle occhiate tra Vicinanza e la Di Padua. Maria ha esortato Alessandro e Roberta a chiarirsi in privato.

I due, così, si sono concessi un ballo e Ida ha lasciato lo studio infastidita, per poi essere seguita dal cavaliere. Nel frattempo, in tutta questa vicenda si è inserito anche Riccardo. Il cavaliere è sembrato geloso di Ida, al punto che molti dei presenti lo hanno invitato a manifestare i suoi sentimenti. Lui, però, non ne ha voluto sapere. Quando Ida e Alessandro hanno ballato insieme, però, è stato Guarnieri a lasciare lo studio. Più che un triangolo, la storia si sta trasformando in un quadrilatero.

Spoiler registrazione 15 ottobre: baci ed eliminazioni al trono classico

Gemma, invece, è uscita con un nuovo cavaliere, ma è stato palese che non ci sia grande interesse tra loro. Per quanto riguarda Tina, poi, l’opinionista ha preso molto di mira un esponente del torno over che si chiama Alessandro. Passando al trono classico, invece, nella registrazione del 15 ottobre di Uomini e Donne si è parlato di Lavinia. La ragazza è uscita in esterna con Alessio Campoli, ex corteggiatore del programma.

I due, però, hanno avuto delle discussioni, sta di fatto che hanno deciso di interrompere la loro conoscenza. Malgrado i tentativi di lei di invitarli a rimanere, Alessio ha deciso di autoeliminarsi in quanto non gradisce alcuni modi di fare della tronista. Federico N. è uscito con Alice e tra i due c’è stato un nuovo bacio. L’uscita con Carola, invece, non è andata molto bene, sta di fatto che i due hanno finito per discutere.