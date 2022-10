Ilary Blasi allo stadio, ma questa volta non per Francesco: Ecco con chi era

Ilary Blasi rientra in “campo”. Francesco Totti non c’entra niente, o in parte. Vista allo stadio ma per chi?

Ilary Blasi continua la sua vita da single dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti. Ora il capitano non ha più problemi a mostrarsi consapevolmente con la sua nuova fiamma, Noemi Bocchi. Nel giro di una settimana sono apparsi prima felici e complici in una foto del compleanno dell’uomo, poi lo stesso Pupone l’ha taggata in una story su Instagram.

La loro relazione è ormai più che ufficiale che sia finita, la storia della Blasi è ormai una pagina purtroppo da archiviare. Le immagini di loro insieme rimarranno per sempre impresse nell’immaginazione di coloro che li hanno seguiti e amati per oltre due decenni.

Dalla “6 unica” all’addio spettacolare all’Olimpico di Roma, l’intero stadio li ha seguiti e li ha accompagnati all’uscita. l’uscita di uno dei simboli indiscussi della Roma. Oggi Ilary è stata vista a guardare un’altra in una partita importantissima. Ecco chi sono e come sono stati “catturati”.

Ilary Blasi e la partita di pallone per sostenere un uomo molto importante nel calcio

Anche se i paparazzi “hanno lavorato sodo” per afferrare la prima foto di un uomo diverso da Francesco Totti al fianco di Ilary Blasi e Francisco Totti, ma al momento si devono accontentare di tutt’altro. La donna ha continuato ad apparire in pubblico da sola o con i suoi amici.

L’ultimo è stato lo scoop su Chi, dove era protagonista di uno spiacevole episodio che la vedeva alle perse con una multa a causa di un parcheggio non troppo regolare. Un altro modi di vederla e che mai eviterà di farlo davanti ai suoi fan, è di passare davanti alle fotocamere con i suoi tre figli.

Essendo i ragazzi minorenni, ancora in tenera età, hanno ancora bisogno del sostegno e dei consigli materni che lei prontamente distribuisce dal più piccolo alla più grande: Isabelle, Christian e Chanel.

Il gioco del calcio sempre in primo piano, la conduttrice di Canale 5 è stata pizzicata allo stadio ieri pomeriggio. Come dicevamo non per Francesco, ma per il giovanissimo Totti, il suo primo figlio, Cristian. Il giovane calciatore rampante sembrava molto propenso a seguire le orme del padre e ad irrompere nel mondo del calcio. Sua madre lo ha seguito, documentando la vista dello stadio direttamente sul suo profilo Instagram, una visuale sul campo a fare il tifo per il proprio figlio. Una dimostrazione di affetto, una delle tante, come qualche giorno fa erano stati visti fare shopping insieme per le strade di Roma.