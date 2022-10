Noemi Bocchi: momenti di panico per la compagna del Pupone: “Litigio assurdo, pugni e calci contro la porta”

Non solo l’attrito tra Totti e Ilari Blasi coinvolge indirettamente Noemi Bocchi, ma anche il suo attrito con il suo ex marito, ma come rivelano fonti giornalistiche, ci sono scontri anche con il suo ex marito Mario Caucci.

Fatti accaduti a Piazzale Clodio un po’ di tempo fa. Noemi Bocchi che ormai si era separata dal marito, viene da mesi inseguita dai paparazzi alla ricerca di uno scoop. Si trova al centro di una burrasca, sta volta per vecchi attriti con il padre dei suoi figli, che ha raccontato uno sfortunato incidente avvenuto circa cinque anni fa.

Secondo quanto scoperto dai giornalisti, il patron di Tivoli, Mario Caucci, che aveva un atteggiamento frenetico nei confronti dell’ex, venne colto da un raptus di gelosia, di notte si presentava con rabbia davanti al portone di casa della donna. L’incidente che ha spinto la Bocchi ad agire ed intraprendere misure particolari dopo ciò dopo che ha vissuto, un grande orrore quella notte di cinque anni fa, quando il suo ex si è presentato alla sua porta di casa e l’ha presa a pugni e calci per gelosia.

Dalla ben informata ricostruzione, la donna ha potuto confrontarsi con il suo ex, affiancata da un piccolo gruppo di conoscenti, a casa sua, e cinque amici che hanno testimoniato in una recente udienza in tribunale.

Noemi Bocchi, calci e pugni alla porta di casa

Così recentemente il tribunale ha discusso non solo del divorzio di Totti-Blassi, ma anche di quello tra la Bocchi e Mario Caucci, che da lei era stato querelato. Dopo l’udienza, l’attuale compagna di Francesco Totti è stato intercettata dai cronisti che ha fortemente respinto e dicendo: “Mi state tormentando, sono offesa, non vogliamo dichiarare niente“.

L’influenza personale e la pressione mediatica degli ultimi mesi ha messo in difficoltà Noemi Bocchi, il suo viso è sempre più noto, e ancora oggi le cose di certo non sono migliorate, anche se non accade più di venir deffinita come l’amante dell’ex calciatore della Roma, ma oggi è ufficialmente la sua partner.

I riflettori sono puntati su di lei ormai da tempo, e si ritrova anche a condividere la sua personale influenza con il gossip che è stato diligentemente seguito da quando sono emerse le prime voci sulla sua relazione con l’ex marito di Ilari Brassi. Ma si è rifiutata di parlare della sua vita privata e non ha rilasciato dichiarazioni né sull’ex marito né su Francesco Totti, che attualmente sta combattendo i primi passi della sua separazione dall’ex moglie Ilary Blasi, mentre continua a vivere con lei da separati in casa nella villa di famiglia, in attesa delle prime decisioni del giudice.