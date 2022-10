Eliana Michelazzo sbugiarda Pamela Prati: debiti, gioco e tante falsità…

Dopo le dichiarazioni di Pamela Prati al Grande Fratello Vip, Eliana Michelazzo ritorna sul caso Mark Caltagirone

Sembrava ormai una querelle archiviata quella del Pamela Prati Gate e invece dopo tre anni siamo punto e a capo. Tutto è partito da alcune dichiarazioni della show girl all’interno della casa del Grande Fratello Vip la scorsa settimana.

Pamela è tornata su Mark, su quell’amore finto e su ciò che sarebbe accaduto. La gieffina ha toccato anche alcuni argomenti delicati come i figli e la malattia di quest’ultimo. Ora, invece, a prendere la parola è Eliana Michelazzo che all’epoca dei fatti è stata la sua manager.

L’ex concorrente di Uomini e donne racconta la sua verità sul caso Mark Caltagirone

Eliana Michelazzo è stata intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo. Come in molti ricorderanno l’ex corteggiatrice di Uomini e donne per molto tempo è stata l’agente di Pamela Prati e oggi è ritornata sul caso Caltagirone dopo le dichiarazioni della gieffina.

Pamela nel 2019 ha accusato proprio al sua manager di aver architettato tutto e di essere lei a capo di questa finta relazione. Nello stesso tempo, l’ex partecipante del programma della De Filippi si è detta ad oggi delusa ed amareggiata per tutto ciò che ha sentito.

Ha spiegato di aver provato a contattare la sua ex assistita, di aver inviato un messaggio ma di essere stata bloccata già nello stesso anno dello scandalo. Io a Mark e ai bambini credevo. Ci parlavo e mi scrivevano. Lui mi dava direttive sul matrimonio. Chi c’era dietro al posto di Mark? La mia idea ce l’ho. In questo giro mediatico c’erano delle persone in più.

Eliana Michelazzo: Pamela Prati sempre pagata alle ospitate

Insomma, anche lei ha ammesso nel salotto di Silvia Toffanin di essere stata raggirata da qualcuno e di aver creduto a tutta questa finzione, o almeno fino ad un certo punto. Dietro tutta la messa in scena ci sarebbe stata Pamela Perricciolo.

Ma le accuse più pesanti, sono arrivate dopo. Stando a quanto dichiarato dalla Michelazzo, Pamela Prati sarebbe stata sempre pagata sia per le ospitate televisive che per tutti gli scoop sulle finte foto e il finto matrimonio. Infatti, a confermare questa indiscrezione è stata anche Silvia Toffanin che ha detto di aver sempre pagato Pamela per tutte le volte che l’ha accolta nel suo salotto.