Mara Venier, pubblico in rivolta per Iva Zanicchi: “Ti do due calci nel c***o”

Iva Zanicchi di nuovo al centro di una polemica nel salotto di Mara Venier

Oggi 16 ottobre è andata in onda una nuova puntata di Domenica In. Ospite con grande attesa da parte degli spettatori Iva Zanicchi che a quanto pare non si è smentita nemmeno in questa occasione. Infatti, durante la diretta il pubblico da casa si è diviso a metà postando le loro perplessità sui social e rivolgendosi in modo particolare alla conduttrice del programma. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto.

Iva Zanicchi ospite a Domenica In: pubblico in rivolta per una frase

Pioggia di critiche e accuse su Mara Venier e Domenica In. Nel corso della puntata andata in onda poche ore fa, in tanti sui social si sono scatenanti contro la conduttrice per quello che è accaduto. Un largo spazio è stato dedicato a Ballando con le stesse e tra gli ospiti Mara non poteva non invitare Iva Zanicchi.

Ovviamente, vista la sua presenza, la conduttrice ha mandato in onda alcune spezzoni in cui si vede la cantante esibirsi nello show della Carlucci. E un video è diventato subito virale, ovvero quello in cui Iva Zanicchi “minaccia” simpaticamente il giudice Guillermo Mariotto. “Qui, se vuoi, ti do due calci nel c***o”.

La conduttrice paragonata negativamente alla Carrà

La presenza della concorrente di Ballando con le stelle non ha potuto non far aprire un dibattito su quello che è successo lo scorso sabato tra Iva Zanicchi e Selvaggia Lucarelli. A distanza di una settimana, infatti, l’argomento è ancora bollente e quella parola detta dalla cantante continua a creare polemiche.

E qui, in tanti hanno paragonato Zia Mara, (negativamente) alla Carrà: “Raffaella aveva fatto diventare Domenica In una trasmissione di gran successo, sempre al di sopra del trash e del cattivo gusto.

Mara ha reso Domenica In un programma pecoreccio, senza idee e votato a personaggi di serie b, vedi Mussolini ed Erra. Poi si critica la D’Urso…”. Insomma, sembra che qualcuno non abbia proprio digerito il fatto che la Venier abbia deciso di invitare nel suo studio Iva, dopo quello che è successo. Voi da che parte state?