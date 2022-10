Sara Manfuso svela i dettagli della violenza subita: “Mi hanno preso alle spalle”

Nel corso della puntata di ieri di Verissimo è andata in onda anche l’intervista fatta a Sara Manfuso, la quale ha raccontato i dettagli della violenza subita. L’ex concorrente del GF Vip, chiaramente, non ha potuto fare a meno di trattare anche la tematica inerente la lite furibonda con Alfonso Signorini.

Ebbene, nel corso del dibattito con Silvia Toffanin, la donna ha voluto fare anche un appello al conduttore del reality show. Vediamo, dunque, tutto quello che è emerso a riguardo.

Verissimo: Sara svela come avvenne la violenza

Sara Manfuso ha rilasciato una lunga intervista a Verissimo in cui ha parlato anche della violenza sessuale subita. La donna ha rivelato che aveva 17 anni quando un evento segnò per sempre la sua esistenza. La giovane andava al liceo e stava tornando a casa. Era pieno giorno quando, improvvisamente, notò un omaccione con un cappello e degli occhiali scuri. Sara non diede molto peso alla cosa e proseguì verso il portone di casa sua.

Una volta giunta a destinazione, poi, l’uomo che la stava pedinando le chiese se potesse entrare nel palazzo. La Manfuso acconsentì credendo fosse qualcuno in visita da qualche condomine. La giovane, così, gli ha dato le spalle ed è salita verso la prima rampa di scale che l’avrebbe condotta all’ascensore. Quello è stato il momento in cui è accaduto l’impensabile.

Tutto in pieno giorno, la Manfuso sconvolta e l’appello a Signorini

In particolare, la protagonista dell’intervista ha ammesso che, improvvisamente, si è sentita prendere dalle spalle. L’uomo in questione le ha tappato la bocca e poi l’ha girata verso di sé. A quel punto, Sara Manfuso ha svelato che si sia consumata la violenza fisica. In tale lasso di tempo, lei riuscì a mordere la mano del suo aggressore in maniera piuttosto violenta, ma questo non servì a placarlo.

Successivamente, poi, gridò e si dimenò nella speranza di porre fine a quello strazio. Nessun condomine, però, intervenne, malgrado fosse pieno giorno. Dopo il completamento dell’atto, l’uomo scappò via e Sara salì a casa sua e chiamò i suoi genitori raccontando l’accaduto. Tutti e tre andarono a denunciare. Dopo aver fatto questo racconto straziante, poi, la donna ha parlato di quanto accaduto al GF Vip e si è detta disposta ad un chiarimento con Signorini. Alfonso accoglierà la richiesta dell’ex concorrente?